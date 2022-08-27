新华社深圳8月27日电（记者 王丰）深港之间的莲塘/香园围口岸正式开通启用满两年，跨境货运“东进东出”分流效应显现，正逐步成为粤港澳大湾区东部货运枢纽。

深圳海关数据显示，两年来，莲塘海关共监管进出境车辆68万余辆，监管进出口货物1115.75万吨，整体通关高效顺畅。

莲塘海关关员钟石松介绍，现在跨境车辆从莲塘/香园围口岸通关只需要一次停靠、一次查验、一次放行。“新开的口岸车辆过关顺畅，司机们都愿意走这里。”从事跨境货运近30年的香港货柜运输业职工总会执行委员陈文送说。

作为深港间的第七座陆路口岸，莲塘/香园围口岸南接香港粉岭公路、香园围公路和沙头角公路，北连深圳罗沙公路和东部过境高速，将深港与粤东、赣南、闽南等地的跨境运输连为一体。

数据显示，两年来，莲塘海关累计受理报关单35.67万份、货值4100多亿元人民币。其中，生物医药产业类特殊物品业务今年增长明显，今年截至8月21日莲塘海关共受理相关货物申报货值3.48亿元，同比增长超9倍。

深圳海关负责人介绍，未来口岸旅检业务正式开通后，旅客可乘坐地铁或驾车直达口岸旅检大楼办理过关手续，而随着“深港口岸经济带”的发展，口岸将承接、发挥更丰富的口岸功能，成为畅通大湾区的东部交通“大动脉”。

(责编：王静、杨光宇)

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