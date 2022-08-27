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2022年中国网络文明大会将举办十场主题分论坛

李政葳
2022年08月27日17:23 | 来源：光明网
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原标题：2022年中国网络文明大会将举办十场主题分论坛

　　2022中国网络文明大会将于8月28日—29日在天津国家会展中心举办。大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，由中国网络社会组织联合会、天津市委网信办共同承办。

　　大会将紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，主题是“弘扬时代新风 建设网络文明”。大会安排包括开幕式、主论坛、网络诚信建设高峰论坛，以及十个分论坛，还有新时代中国网络文明建设成果展示和网络文明主题活动；还将发布《共建网络文明天津宣言》、2021年度中国网络诚信十件大事、《中国网络诚信发展报告2022》和网络文明主题歌曲等。

　　其中，十个分论坛紧紧围绕网络内容建设、网络生态建设、网络法治建设、网络文明社会共建、算法治理、网络谣言治理、网络文明国际交流互鉴、数字公益慈善、网络素养教育、个人信息保护等方面进行深入探讨；成果展示将从党和国家推进网络文明建设、各地开展网络文明创建、互联网企业助力网络文明发展等维度，以线上线下相结合的方式，集中展示党的十八大以来我国网络文明建设取得的丰硕成果。

(责编：申佳平、杨迪)
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