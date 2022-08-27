航空工业国企开放日系列活动在河南洛阳启动
2022年08月27日20:50 | 来源：新华网
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新华社郑州8月27日电（记者杨金鑫、刘振坤）8月24日，“大国顶梁柱 奋进新征程”航空工业国企开放日主题活动在位于河南洛阳的航空工业空空导弹研究院（以下简称：航空工业导弹院）启动。
本次“国企开放日走进航空工业：中国空空导弹事业发展非凡十年”活动，以“霹雳长空丹心报国”为主题，带领大家回顾了中国空空导弹事业取得的非凡成绩。
航空工业导弹院技术创新成果丰硕，型号研制成效突出，以完成一系列重大改革任务为标志，实现了研产一体逐步深化、治理体系不断完善的深刻转变。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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