新华社北京8月27日电（记者张泉）中国科学院空天信息创新研究院27日在第三届植被病虫害遥感大会上发布植被病虫害遥感监测与预测系统升级版，可实现多尺度、长时序、大范围植被病虫害的及时监测和早期预测。

植被病虫害遥感监测与预测系统升级版综合运用遥感、地理信息系统、植物保护、农业气象等分析方法，实现对农林草重大病虫害繁殖区、重点危害区的时序监测，以及对病虫害迁飞扩散路径、潜在危害区的动态预测，可面向不同尺度范围的区域提供病虫害监测和预测空间信息产品。

“多尺度、长时序、大范围，就是说，小到一个小农场，大到万亩农田，我们都能时时刻刻监测其病虫害的发生情况，并及时作出预测。”中科院空天院研究员黄文江说。

此次发布的系统是中科院空天院已有植被病虫害遥感监测与预测系统的升级版。截至目前，中科院空天院已通过该系统发布了120余期全球粮食主产区和典型区域的中英双语《植被病虫害遥感监测与预测报告》及一批专题报告，相关成果被国内外机构广泛持续采纳。

第三届植被病虫害遥感大会由中科院空天院主办，致力于推动植被病虫害遥感理论创新和行业应用，推进遥感技术在智慧植保、灾害测报和生态安全中的深度应用。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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