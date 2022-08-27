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“在重点难点问题上下功夫”——院士专家与青年科学家浦江论坛话创新

2022年08月27日23:14 | 来源：新华网
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　　新华社上海8月27日电　题：“在重点难点问题上下功夫”——院士专家与青年科学家浦江论坛话创新

　　新华社记者董雪、胡喆

　　“青年科学家在成长中遇到哪些困难？”“如何激发青年科学家的创新活力？”27日，以“聚青年之力 建人才强国”为主题，由科技部和上海市政府共同主办的2022浦江创新论坛（第十五届）安排了一场青年科学家座谈会。

　　院士专家与来自高校、科研院所和企业的30名优秀青年科学家代表“面对面”，为促进青年人才成长带来了一场有价值的观点“碰撞”。

　　国家和时代造就了科研事业，科研事业成就了青年科技工作者。在新冠病毒特效药的研发中，清华大学医学院副研究员张琦负责寻找最有效的抗体，她说：“能参与重大的科研任务并取得科研成果，我感到非常幸运，也非常自豪。”

　　青年科技人才是国家战略科技人才的重要组成，是我国建设现代化强国的重要基石。座谈会为青年科学家提供了思想交流机会，也有力展现了新时代青年科技人才昂扬向上、奋勇争先的精神面貌。

　　中国科学院上海有机化学研究所研究员李昂等青年科学家代表结合科研工作实际畅谈心得体会，建言献策。他们表示，青年科技工作者亲眼见证了我国在多个科技领域逐渐从跟跑到并跑，再到现在的部分领跑，这离不开开放包容的科研环境，离不开一代代科研工作者甘心把“冷板凳”坐热的献身精神，青年人应该传承这种科学家精神，潜心做研究。

　　既要取得科研成果，也要形成科研范式和方法论。青年人才要勇担时代重任，积极主动作为，在重大任务历练中最大限度激发成才潜力，在逐梦科技事业中实现人生淬炼成长，为建设科技强国和人才强国贡献青春力量。

　　减少繁琐事务对科研人员精力的占用，对交叉学科更加鼓励……与会青年科学家也提出了心中期盼。

　　近年来，科技部瞄准减轻科研人员负担、激发创新活力，会同相关部门先后开展了减负行动1.0和减负行动2.0，在减表、解决报销繁琐、检查“瘦身”等方面取得显著成效，受到广大科研单位和科研人员欢迎。

　　科技部部长王志刚表示，近期，科技部等5部门聚焦青年科研人员启动减负行动3.0，重点解决青年科研人员面临的崭露头角机会少、成长通道窄、评价考核频繁、事务性负担重等突出问题，通过开展挑大梁、增机会、减考核、保时间、强身心五项行动，保障青年科研人员将主要精力用于科研工作，充分激发青年创新潜能与活力。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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