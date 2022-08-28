本报北京8月27日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局近日发布数据显示：今年7月，我国国际货物和服务贸易进出口规模39151亿元，同比增长11%。其中，货物贸易出口19311亿元，进口15155亿元；服务贸易出口2040亿元，进口2644亿元。

服务贸易中，运输服务进出口规模1874亿元，其他商业服务进出口规模835亿元，旅行服务进出口规模685亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模488亿元。

据介绍，随着国家稳经济一揽子政策措施落地见效，稳外贸等各项工作加快推进，外贸市场主体活力有效激发，我国货物服务贸易进出口规模延续增长趋势。从结构上看，包括电信、计算机和信息服务在内的知识密集型服务贸易继续保持增长，表明我国在相关领域的竞争力不断增强。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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