数据来源：国家统计局

制图：张芳曼

本报北京8月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局27日公布数据：今年前7月，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%，保持较快增长。分行业看，在41个工业大类行业中，有16个行业利润同比增长，占39.0%，与上半年持平，其中14个行业利润增长5%以上。

受益于产业链供应链持续恢复、车辆购置税减免政策提振消费需求等有利因素，7月，装备制造业利润同比增长6.8%，连续3个月回升。分行业看，7月汽车制造业利润同比增长77.8%，增速较6月加快30.1个百分点，是利润增长最快的行业之一。

采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显。随着迎峰度夏能源保供持续发力，煤炭原油产量及发电量实现较快增长，并带动相关行业利润增加。前7月，采矿业利润同比增长1.05倍，拉动规模以上工业企业利润同比增长10.3个百分点。分行业看，煤炭采选、油气开采行业利润同比分别增长1.41倍、1.19倍，继续保持高速增长。

价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。今年以来，工业品出厂价格涨幅逐月回落，7月全国工业生产者出厂价格指数同比上涨4.2%，涨幅较上月回落1.9个百分点。据介绍，工业品价格涨幅从高位逐步回落，对工业企业收入、利润增长的拉动作用逐渐减弱。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经