新华社记者 王思北

网络文明是新形势下社会文明的重要内容，是建设网络强国的重要领域。

党的十八大以来，在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国积极开展网络文明建设工作，推动完善网络文明建设顶层设计，推进互联网内容建设，弘扬新风正气，深化网络生态治理，网络空间正能量更加充沛，全社会共建共享网上美好精神家园的氛围日渐浓厚。

夯实网络文明建设的法治根基

互联网不是法外之地，网络文明建设离不开网络法治保障。

党的十八大以来，有关部门坚持把依法治网摆在更加突出的位置，用法治思维和法治方式提升管网治网能力水平，我国网络文明建设顶层设计和总体布局日益完善，网络文明建设的法治根基不断夯实。

党的十九届五中全会作出了“加强网络文明建设，发展积极健康的网络文化”的重要部署，为“十四五”时期网络文明建设搭建制度框架。

《关于加强网络文明建设的意见》印发，进一步明确了加强网络文明建设的总体要求、工作目标、主要任务、保障措施，为新时代网络文明建设提供有力指导；中国网络文明大会成功创办，搭建交流展示的平台。

网络安全法、数据安全法、个人信息保护法、《关键信息基础设施安全保护条例》《网络信息内容生态治理规定》《网络安全审查办法》等100余部法律法规和管理规定出台，完成了网络法律体系的基本构建，确保互联网在法治轨道上健康运行。

营造天朗气清的网络生态

互联网是亿万民众共同的精神家园。天朗气清、风清气正，是人民对网上家园的美好向往。

坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，有关部门积极推进网络内容建设，深入开展网络综合治理，网络空间正能量更加充沛——

深入推进中华文化新媒体传播工程，连续举办“五个一百”网络正能量精品评选活动等，在网络空间掀起宣传正能量、唱响新时代主旋律的浪潮；

统筹网上传播资源、加大优质内容供给，推出《万山磅礴看主峰》《牵妈妈的手》等一批现象级新媒体作品，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”；

启动“把青春华章写在祖国大地上”网络主题宣传和互动引导活动，推动更多优质思政资源触达年轻一代；推进“阳光跟帖”行动，提升全社会网络文明素养；

加快完善网络综合治理体系，持续开展“清朗”系列专项行动，针对“饭圈”乱象、网络暴力、网络水军等突出问题开展30多项专项治理，网民的合法权益得到有效保障；深入开展“净网”“护苗”等专项整治行动，有力净化网络生态。

在各方共同努力下，网络生态日渐清朗，亿万人民群众在网络空间享有更多获得感、幸福感、安全感。

共建共享网络文明新风尚

2022年1月，“2021年度中国互联网辟谣优秀作品”在京发布，《“实验+直播”法破解“棉花肉松”谣言》《速回答！关于疫情的这些谣言，你信吗？》等入选的40篇（部）作品，以百姓喜闻乐见的方式揭示了谣言的危害性，帮助广大网民提高识谣辨谣能力。

网络文明建设是一项系统工程，需要社会各界的共同努力。

党的十八大以来，有关部门充分调动网络社会组织、网信企业、正能量网络名人以及广大网民的力量，努力构建人人参与、齐抓共治的网络文明建设工作新格局。

网络文化不断繁荣。实施争做中国好网民工程，精心打造“网络中国节”，丰富网络文学、网络影视剧、网络动漫等一些精品文化产品的供给，提升网络文化公共服务的质量。

道德建设持续拓展。开展“中国好人”、劳动模范、时代楷模、道德模范等典型事迹的网上宣传，加快推进“互联网+公益”新模式，推动形成崇德向善、见贤思齐的网络文明环境。

精神文明创建更加有效。把网络文明建设纳入全国文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园和文明家庭等评选标准，推进群众性精神文明创建活动向网上延伸，实现网上网下文明建设有机融合。

诚信理念广泛传播。中国网络诚信大会连续举办，积极营造守信互信、共践共行的良好社会氛围；“中国互联网联合辟谣平台”上线，助力建设清朗网络空间。

在社会各界的共同努力下，网络空间日渐成为有价值认同、有人文关怀、有情感归属的美好精神家园。

全面推进文明办网、文明用网、文明上网，8月28日至29日，以“弘扬时代新风 建设网络文明”为主题的2022年中国网络文明大会将在天津举办。这场网络文明领域的盛会，将广泛凝聚亿万网民团结奋进的磅礴力量，携手共绘网络文明美好画卷。

（新华社北京8月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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