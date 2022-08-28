人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

超2.1万亿元留抵退税款退至纳税人账户

2022年08月28日08:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月27日电  （记者王观）国家税务总局26日发布数据显示，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，截至8月15日，已有20131亿元退税款退到纳税人账上，加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21364亿元退税款退到纳税人账户。大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务圆满完成。

　　今年留抵退税规模超过前3年总和，税务部门二季度办理留抵退税业务笔数显著超过去年同期，符合条件企业退税资金从申请到入账平均用时较去年同期大幅压缩。为确保退税资金精准落袋，各地税务部门全面升级改造电子税务局等应用系统，建立全国统一的宣传辅导标签体系和符合退税条件纳税人清册；强化协调配合，与地方政府、人民银行国库等密切协作，加强信息共享，畅通政策落地的“最后一公里”。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）
(责编：王仁宏、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩展现实产业异军突起 行业标准实施助推行业健康发展
　　人民网北京8月27日电 （记者申佳平）日前，中国通信标准化协会扩展现实产业及标准推进委员会（TC625）成立大会在北京召开。多位与会专家表示，近年来，扩展现实产业异军突起，产业规模不断扩大，应用创新不断涌现，下一步应注重加强顶层规划引导，推动扩展现实领域重点行业标准实施与落地，建设健康可持续的产业发展生态。…
我国IPv6活跃用户数达6.97亿 行业整体发展势头良好
　　人民网北京8月27日电 （记者申佳平）据中央网信办官网消息，8月24日下午，中央网信办组织召开2022年全国深入推进IPv6规模部署和应用工作推进会议。会议指出，今年以来，各地区各部门各单位认真落实《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》，统筹协调力度不断加大，企业主体作用充分发挥，行业融合应用加快拓展，创新生态建设初具成效，有序推进42项重点任务，4项年度指标提前完成，IPv6规模部署和应用取得明显进展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部