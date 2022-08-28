IPv6活跃用户数达6.97亿
2022年08月28日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月27日电 （记者张璁）日前，中央网信办组织召开2022年全国深入推进IPv6规模部署和应用工作推进会议。记者从会议上获悉：截至今年7月，我国IPv6活跃用户数达6.97亿，固定网络IPv6流量占比达10%，移动网络IPv6流量占比达40%，整体发展势头良好。
据了解，互联网协议第六版（IPv6）能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。大力发展基于IPv6的下一代互联网，有助于显著提升我国互联网的承载能力和服务水平，更好融入国际互联网。下一步，要准确把握IPv6高质量发展面临的形势和挑战，进一步激发IPv6发展动力，推动新增设备和业务启用IPv6，加快实现IPv6网络性能向优化转变、应用改造向深度支持转变、发展目标向使用质量转变。
《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）
(责编：王仁宏、李楠桦)
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