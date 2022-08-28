我国形成全链条环保产业体系
2022年08月28日08:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京8月27日电 （记者寇江泽、刘温馨）记者近日从生态环境部获悉：2021年全国生态环保产业营业收入约2.18万亿元，比2020年增长11.8%，对国民经济直接贡献率为1.8%。
新技术新成果不断转化应用。我国已建成世界上最大的超低排放火电厂群。“十三五”以来，我国完成燃煤电厂超低排放改造9.5亿千瓦，钢铁行业超低排放改造产能达到6.2亿吨。
据介绍，我国形成全链条的环保产业体系，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护等环节。环保产业服务模式不断创新。环境污染第三方治理、环境绩效服务、环境金融服务等呈快速发展态势，大数据、云计算、物联网等新一代技术正加速向环保领域融合。
《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）
(责编：王仁宏、李楠桦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 扩展现实产业异军突起 行业标准实施助推行业健康发展
- 人民网北京8月27日电 （记者申佳平）日前，中国通信标准化协会扩展现实产业及标准推进委员会（TC625）成立大会在北京召开。多位与会专家表示，近年来，扩展现实产业异军突起，产业规模不断扩大，应用创新不断涌现，下一步应注重加强顶层规划引导，推动扩展现实领域重点行业标准实施与落地，建设健康可持续的产业发展生态。…
相关新闻
- 评论
- 关注