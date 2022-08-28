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我国形成全链条环保产业体系

2022年08月28日08:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月27日电  （记者寇江泽、刘温馨）记者近日从生态环境部获悉：2021年全国生态环保产业营业收入约2.18万亿元，比2020年增长11.8%，对国民经济直接贡献率为1.8%。

　　新技术新成果不断转化应用。我国已建成世界上最大的超低排放火电厂群。“十三五”以来，我国完成燃煤电厂超低排放改造9.5亿千瓦，钢铁行业超低排放改造产能达到6.2亿吨。

　　据介绍，我国形成全链条的环保产业体系，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护等环节。环保产业服务模式不断创新。环境污染第三方治理、环境绩效服务、环境金融服务等呈快速发展态势，大数据、云计算、物联网等新一代技术正加速向环保领域融合。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月28日 01 版）
(责编：王仁宏、李楠桦)
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