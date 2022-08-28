本报记者 周 欢

“通过！发货！”在江西赣州寻乌县三格滤清器制造有限公司，一万多件滤清器验收完毕，将发往海外。“这个订单做好了，以后每年有1000万元固定采购额。”公司负责人韩圣俊兴奋地说。

2020年，寻乌从广东东莞引进这家公司。“以前没听说过这个小县城，老员工都不愿来，公司能发展起来吗？”韩圣俊抱着试试看的想法，先投了3000万元，建了占地1.8万平方米的厂房。

没想到，“刚来寻乌当地就给了500万元贷款，后续购买设备时又追加了1000万元。”韩圣俊放开了手脚，公司生产的滤清器从原来的500种增加到2000种。如今公司年投入科研经费占营业额5%，产品附加值也高了，“毛利提高10个百分点。”三格公司还在深圳成立了贸易公司，合作伙伴遍及全球40多个国家和地区。

“寻乌的营商环境好，而且越来越好。”今年上半年，寻乌在深圳举行招商会，韩圣俊对在座的企业家说。

寻乌，位于江西东南角。2018年，深圳开始对口支援寻乌。2020年，江西提出支持赣州对接融入粤港澳大湾区。

之前，寻乌产业不强，集中度不高，陶瓷、纺织、建材……什么产业都搞一点。寻乌县委书记蓝贤林介绍，寻乌下决心抓住这次发展机遇，邀请江西和湖南高校的专家，对全县工业通盘规划，最终确定，集中精力发展通用设备制造、稀土新材料、传统加工业三大产业。

近几年，全县招商引进的企业85%来自大湾区，已形成“一园三区”的工业布局。寻乌还学习“前店后厂”模式——本地承接工业制造，企业在大湾区成立贸易公司和研发基地。寻乌重点打造的空压机产业已实现集群发展，集聚上下游企业20多家。

融入大湾区，不仅靠引进湾区企业，更重要的是优化服务。

从去年开始，寻乌每年选派一批干部去深圳挂职学习，并对标大湾区推出一系列举措：有求必应，无事不扰；优化服务，设立3000万元“惠企资金池”，33项惠企政策免申即享、即申即享；降低企业成本，今年1—7月累计为市场主体减负近1.5亿元……

大湾区也是大市场。寻乌既引入，也输出——将特色农产品销往大湾区。

中午过后，寻乌县御品园农业发展有限公司负责人朱小燕和工人们进入葡萄园，采摘一串串清香晶莹、颗粒饱满的阳光玫瑰葡萄。傍晚时分，6000斤葡萄乘坐冷链货车从果园出发，不到凌晨就抵达大湾区的商超。“阳光玫瑰葡萄在大湾区完全不愁销。”朱小燕说。

在寻乌，赣南脐橙种植面积一度高达60万亩。10年前，一场脐橙黄龙病，让寻乌县南部乡镇种植户损失惨重。寻乌积极谋求转型，请专家做规划。北部乡镇继续种植赣南脐橙，南部乡镇试种百香果、葡萄、鹰嘴桃等水果，实行差异化发展。

“寻乌有17万亩富硒土壤，44家企业参与富硒品牌建设，认证的富硒农产品多达130多个。”县农业农村局局长林石泉介绍，如今，寻乌超过一半的水果和大部分蔬菜都销往大湾区。今年底，寻乌至广东龙川高速公路开通后，寻乌的新鲜果蔬到大湾区最快仅需3小时。

《 人民日报 》（ 2022年08月28日 04 版）

(责编：王仁宏、李楠桦)

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