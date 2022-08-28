中新社北京8月27日电 (记者 庞无忌)中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波27日在京透露，据不完全统计，中国钢铁企业超低排放改造累计投资已超过1500亿元人民币，钢铁行业涌现出了一批环境绩效A级企业、一批4A、3A级旅游工厂。

何文波当日在2022(第十三届)中国钢铁节能减排论坛上作出上述表示。在大气污染治理方面，他指出，中国钢铁企业烧结、焦炉、自备燃煤电厂等烟气脱硫脱硝除尘设施已成为标配，污染物排放标准远超日韩欧美等发达国家。

在节能降耗方面，他透露，2021年全国重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗达到549千克标准煤，较2012年下降约53千克标准煤，下降幅度接近9%。同时，2021年重点大中型钢铁企业的余热余能回收利用水平有明显提升。

当前钢铁行业节能减排面临诸多挑战，污染物排放面临更高要求。何文波解释说，当前，钢铁行业超低排放改造工作正在如火如荼地推进，重点地区预计2022年底基本完成。近日，河北省又率先提出在已完成12家钢铁企业创A(环保绩效A级)的基础上，利用3年时间实现河北省钢铁企业全面创A。河北省执行的新版《钢铁工业大气污染物超低排放标准》相较于此前一版标准，在颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等方面(减排)要求均有大幅提高。

同时，行业面临严峻市场形势。今年以来，钢铁行业遇到了需求减弱、原燃料价格高涨且居高不下以及企业经济效益大幅下降等困难。

不过，何文波指出，市场压力会促进环境和工程的行业共性技术协同研发以及成熟技术推广应用，从而变危为机。为此，企业要通过评估实现对技术方案和工程进度的整体优化，政府要进一步优化政策导向，强化奖优罚劣，促成优胜劣汰。

具体来看，在钢铁行业绿色发展方面，何文波提出六项建议，包括优化调整产业结构、坚定不移推动超低排放改造、高度重视节能降碳、规划引领低碳转型、积极谋划产业协同以及充分用好智能管控。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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