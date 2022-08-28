人民网“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在京举行
2022年08月28日16:36 | 来源：人民网
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为加快推动更多中小企业向“专精特新”发展，释放“专精特新”企业活力与韧性，赋能其高质量发展，8月28日，人民网“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在人民日报社新媒体大厦举行。
“828企业服务平台”是人民网“小巨人护航计划”一揽子服务的承载平台，将汇聚各类资源与服务机构，围绕政策服务、供需对接、诉求反映、专业服务、品牌建设等核心功能，为企业提供一站式平台服务，助力推动大中小企业融通创新、合作共赢。
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(责编：李源、李楠桦)
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