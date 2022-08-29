上海主要经济指标加快改善
规上工业总产值连续两月增速超15%
2022年08月29日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海8月28日电 （记者巨云鹏）记者近日获悉：上海主要经济指标加快改善，展现出较强的发展韧性。
工业实现较快反弹，规上工业总产值增速从4月份下降61.5%，转为6月份增长15.8%、7月份增长16.1%。
发展新动能持续壮大，1—7月，战略性新兴产业占工业的比重提高到42%，新能源汽车产值增长57%。创新成果不断涌现，首架大飞机即将交付，国产质子治疗装置实现突破。
外贸进出口快速回暖，1—7月全市货物进出口同比增长3%，其中7月份同比增长23%，进口同比增长16.4%，出口同比增长32.9%。
此外，1—7月实到外资同比增长6.1%，跨国公司地区总部新增32家、累计达到863家，外资研发机构新增12家、累计达到518家。
据介绍，上海将盯住全年主要目标不放松，力争实现经济正增长。
《 人民日报 》（ 2022年08月29日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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