第二届中国空间科学大会在太原举办
2022年08月29日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报太原8月28日电 （记者郑洋洋）8月26日上午，第二届中国空间科学大会在山西省太原市正式开幕。来自全国的近500名空间科学、空间技术、空间应用领域的院士专家、科技骨干等齐聚太原，共话空间科学发展。
本次大会以“建设空间科学强国，实现高水平自立自强”为主题，为期四天，设置1场空间科学国际高峰论坛、13场大会特邀报告以及32场分会场学术交流活动。
参会人员围绕空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学、微重力科学与空间生命科学、空间探测等领域，开展了学术交流与研讨。
据了解，中国空间科学大会是我国空间科学领域唯一将本领域各分支学科组织到一起进行集中交流的全国性学术大会。本届大会由中国空间科学学会、山西省科学技术协会、山西省科学技术厅联合主办，中国科学院国家空间科学中心承办。
《 人民日报 》（ 2022年08月29日 06 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 推进万企创新发展 华为携手伙伴启动“北京828 B2B企业节”
- 人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦）28日，“828企业服务平台”上线暨“北京828 B2B企业节”启动仪式在人民网举办。在本次活动上，华为作为人民网“小巨人护航计划”的护航合作伙伴，联合中软、用友、致远互联等30多家伙伴在京展开“北京828 B2B企业节暨百园万企数字化赋能行动”，走进中关村软件园、中关村壹号、海淀东升科技园等100家园区、孵化器及平台，从商机对接、出海护航、品牌营销、成长赋能、技术支持等维度入手，服务万家企业创新发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注