本报太原8月28日电 （记者郑洋洋）8月26日上午，第二届中国空间科学大会在山西省太原市正式开幕。来自全国的近500名空间科学、空间技术、空间应用领域的院士专家、科技骨干等齐聚太原，共话空间科学发展。

本次大会以“建设空间科学强国，实现高水平自立自强”为主题，为期四天，设置1场空间科学国际高峰论坛、13场大会特邀报告以及32场分会场学术交流活动。

参会人员围绕空间天文、空间物理、月球与行星科学、空间地球科学、微重力科学与空间生命科学、空间探测等领域，开展了学术交流与研讨。

据了解，中国空间科学大会是我国空间科学领域唯一将本领域各分支学科组织到一起进行集中交流的全国性学术大会。本届大会由中国空间科学学会、山西省科学技术协会、山西省科学技术厅联合主办，中国科学院国家空间科学中心承办。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经