本报长春8月28日电 （记者孟海鹰）8月27日，第二十一届长春农博会闭幕。本届展会为期10天，有近1500家省内外名优特色农产品企业参展，现场交易额达3.3亿元。

“我们院里有50多位专家现场为参会农民释疑解惑。”吉林省农科院研究员郭金瑞介绍，这些年，吉林的合作社、家庭农场、种粮大户越来越多，“藏粮于技”深入人心，赶农博会渐成农民的新时尚。

据介绍，本次农博会展示了黑土地保护、智慧农业等惠农机械，来自232个厂家的5.6万台农机装备进行集中展示，无人作业、精准作业等一批具有代表性的“智慧农机”全新亮相。

农博会上，标准化生产、精量播种、秸秆还田、生物防控等重大技术，“五防”温室、植物工厂、无土栽培、水肥一体化、潮汐灌溉、温室物联网等高新技术备受瞩目；人居环境展的农村新居、环保住房、生活污水处理等建设模式，备受参会农民喜爱。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 06 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经