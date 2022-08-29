林子夜

人民日益增长的美好生活需要，决定了像露营这样的新消费供给还会不断出现。随着更多从业者和相关产业不断拓宽想象空间，坚持优化消费供给，巨大的消费潜力还会被持续激发

“去露营吗？”秋高气爽的日子里，越来越多人的休闲时光在帐篷里度过。数据显示，2021年我国新增露营相关企业2.1万家，是近5年来新增相关企业数最多的一年；有机构还预计，2022年露营核心市场规模将同比增长五成多。

几年间，露营的热度越来越高，实现了从小众爱好到大众趋势的迅速转变。这股露营热潮，仿佛一面多棱镜，折射出我国巨大的消费潜力和广阔的产业发展空间。

显而易见的，是露营装备消费的增长。从天幕到帐篷，从蛋卷桌到炊具，从投影仪到照明灯……露营装备在户外运动消费中的占比不断增多。不仅如此，据统计，在露营装备市场中，包括帐篷、户外椅等在内的重点类目呈现消费升级趋势，而国产品牌占该市场的份额超过八成。

关联产业的想象空间也被进一步打开。有人专门改造房车，到露营地旁开起了移动咖啡店，小车厢也能跟餐饮业搭上边；有人推出新颖的“露营餐”，与传统餐食相比更混搭出彩；有人挖掘露营的用能需求，在便携式储能的赛道上发力；有人结合兴趣爱好，让桨板、飞盘、瑜伽甚至冰壶都能在不同特色的露营地焕发光彩……事实证明，视野一变格局宽，露营的魅力可以在多个相关行业的舞台上展现。

能看到的，或许还有更多“诗和远方”。相关统计显示，在2021年的热门露营目的地里，既有活力涌现的广东珠海横琴、传统旅游胜地甘肃敦煌，也涵盖了2018年才设市的青海茫崖。在壮美的山河里，在秀丽的乡村间，各具特色的露营地犹如雨后春笋般涌现。这将促使各地因地制宜，更好挖掘旅游资源，进一步助力乡村振兴。当然，如何让“网红”变“长红”、实现从“昙花一现”到“多点开花”，让露营及其相关产业规范健康发展，是我们还需深入思考的课题。

我国拥有世界最完整的工业体系，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模市场，每投入一颗新的石子，都能激荡出层层涟漪。人民日益增长的美好生活需要，决定了像露营这样的新消费供给还会不断出现。随着更多从业者和相关产业不断拓宽想象空间，坚持优化消费供给，巨大的消费潜力还会被持续激发。

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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