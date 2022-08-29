重庆自贸通智慧服务平台上线
2022年08月29日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报重庆8月28日电 （记者王欣悦）重庆近日发布了自主定制研发的首个《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）智慧公共服务平台——重庆自贸通（FTA）智慧服务平台。
重庆自贸通（FTA）智慧服务平台是一款集关税查询、最优关税智能判定、RCEP商品备案和原产地证书申请以及FTA相关政策查询为一体的智能化公共服务系统。该平台将同时支持手机端和电脑端操作使用，并为企业免费提供4个方面的“一键式”便捷服务。包括查询我国和进口国之间的最惠国和所有自贸协定的优惠税率，判定是否享受自贸协定优惠税率，提交商品备案和原产地证书申请，获取自贸协定政策及资讯等服务。据悉，未来，该平台还将进一步丰富“一键式”服务功能。
《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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