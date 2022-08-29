青海农机购置补贴实现全程监管
2022年08月29日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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本报西宁8月28日电 （记者贾丰丰）记者从青海省农业农村厅获悉：日前，青海省农机购置与应用补贴申请办理服务系统、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放与监管信息化管理平台完成对接并启动运行，实现了省级财政部门对农机购置补贴资金核实、比对、支付、发放、公开、公示等重要环节的全流程监督管理，进一步筑牢了农机购置补贴监督监管“防火墙”。
近年来，青海省不断加强农机购置补贴廉政风险防控、监督检查，强化农机购置补贴信息化管理，完善农机购置与应用补贴申请办理服务系统。下一步，当地将加快推进农机购置与应用补贴“三合一”办理工作，进一步提升监管服务效能，保障农机购置补贴政策全面落实到位。
《 人民日报 》（ 2022年08月29日 08 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
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