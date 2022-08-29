日前，天津东疆综合保税区以融资租赁形式完成第2000架飞机的交付，该飞机为中国商飞集团制造的ARJ21支线飞机。据了解，天津东疆综合保税区以融资租赁产业为主要特色，经十余年发展，成为世界第二大飞机租赁中心。该保税区开展出口租赁、联合租赁以及离岸租赁等业务模式，积极服务“一带一路”沿线国家和地区。

图为此次交付的飞机。

新华社记者 赵子硕摄

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

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