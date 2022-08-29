第三届长寿时代医养高峰论坛举办

本报电 日前，泰康保险集团举办了第三届长寿时代医养高峰论坛，专家学者围绕推动医养行业高质量发展、提升服务供给等进行了研讨。专家认为，随着人口老龄化进程加快，老年护理专业人才缺口显现，应加快培养具备多学科护理知识和技能的照护人员，大力支持健康照护师、老年人能力评估师、康复辅助技术咨询师等新职业人才的培养。专家还认为，对个人而言，应妥善进行财富管理规划，合理配置养老金融产品和服务，增强养老保障。

（屈信明）

临沂农商银行系统服务乡村振兴

本报电 山东临沂全市农商银行聚焦乡村振兴重点领域加快产品创新，推出“大棚贷”“新型职业农民贷”“乡村好青年贷”“道德模范贷”等满足客户多样化金融需求。今年以来，该市农商银行累计投放贷款1204.5亿元，涉农贷款余额1171.2亿元，占各项贷款总额的64.84%。同时，全市农商银行在农村偏远地区设立普惠金融服务站5512个，选派1375名客户经理开展包点驻村服务，组建365支金融移动服务队，实现基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇。

（刘永法）

《 人民日报 》（ 2022年08月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经