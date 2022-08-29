本报记者 李 婕

近年来，山东山推工程机械股份有限公司生产的产品畅销海外，在“一带一路”沿线国家和地区广受欢迎。图为8月27日，在该公司推土机事业部总装车间，工人们正在紧张作业。

史家民摄（人民视觉）

今年以来，江苏省沭阳县积极推动当地纺织企业实现智能制造升级，企业呈现出订单稳定、产销两旺的良好态势。图为日前江苏沪江线业有限公司车间内，工人们正在加紧生产，供应国内外市场需求。

徐 瑞摄（人民视觉）

国家统计局8月27日发布的数据显示，1至7月，全国规模以上工业企业实现营业收入76.57万亿元，同比增长8.8%；实现利润总额48929.5亿元，同比下降1.1%。国家统计局工业司高级统计师朱虹分析，总体看，工业企业效益延续恢复态势，但工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。

14个行业利润增超5%

国家统计局数据显示，在41个工业大类行业中，有16个行业利润同比增长，与上半年持平，其中14个行业利润增长5%以上。哪些行业表现较好？

装备制造业利润持续恢复，汽车行业利润回升较快。受益于产业链供应链持续恢复、减免车辆购置税政策提振消费需求等有利因素，1-7月份，装备制造业利润同比下降5.7%，但降幅较上半年收窄2.1个百分点。7月份，装备制造业利润同比增长6.8%，增速较6月份加快2.7个百分点，连续3个月回升。

7月份，汽车制造业利润同比增长77.8%，增速较6月份加快30.1个百分点，是利润增长最快的行业之一；铁路船舶及其他运输设备、电气机械行业利润分别增长29.6%、25.6%，均实现快速增长；通用设备制造业利润增长5.9%，增速加快0.9个百分点。

采矿业继续支撑工业企业利润增长，电力行业利润改善明显。随着迎峰度夏能源保供持续发力，煤炭原油产量及发电量实现较快增长，并带动相关行业利润增加。1-7月份，采矿业利润同比增长1.05倍，拉动规模以上工业企业利润增长10.3个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润降幅较上半年收窄5.6个百分点，利润改善较为明显。

煤炭采选、油气开采行业利润分别增长1.41倍、1.19倍，继续保持高速增长；电力行业利润降幅较上半年收窄7.3个百分点。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受本报记者采访时说，前7月部分行业录得较好表现，比如汽车制造业利润增速较快，体现了前期促消费等系列政策发力显效。

价格变动影响利润增速

“工业企业营收较快增长，利润小幅下降。”在分析前7月工业企业运行情况时，朱虹这样描述。上半年全国规模以上工业企业利润为增长1.0%，哪些因素导致了前7月数据的变动？

从决定企业利润的量、价、成本三因素框架看，价格因素变动较大。

“价格变动对工业企业利润增长的拉动作用减弱。”朱虹介绍，今年以来，工业品出厂价格涨幅逐月回落，7月份全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨4.2%，涨幅较上月回落1.9个百分点。工业品价格涨幅从高位逐步回落，对工业企业收入、利润增长的拉动作用逐渐减弱。初步测算，价格涨幅回落因素导致1-7月份规模以上工业企业利润增速较上半年回落2.3个百分点。

多因素致原材料行业利润降幅扩大。1-7月份，原材料制造业利润同比下降21.6%，降幅较上半年扩大7.6个百分点，影响规模以上工业企业利润增速较上半年回落2.2个百分点，是下拉工业企业利润增速最多的行业板块。

“总体看，工业企业效益延续恢复态势，但受多种因素影响，企业利润小幅下降，成本水平仍然较高，部分行业市场需求不足凸显，经营压力有所增加，加之国内外环境更趋复杂严峻，工业经济持续稳定恢复仍需付出艰苦努力。”朱虹说。

为效益恢复创造有利条件

在多位专家看来，最新的工业企业效益数据表明，经济恢复尚在爬坡过坎阶段，要以时不我待的紧迫感，巩固经济恢复发展基础。

工业企业运行情况与宏观经济总体走势密切相关。8月24日召开的国务院常务会议指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但有小幅波动，恢复基础不牢固。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群认为，今年上半年，尤其是5月以来，稳增长政策力度持续加大，效果不断显现，特别是助企纾困政策力度加大，是推动企业生产经营条件好转的重要支撑力量，后期还要进一步强化其作用。

24日的国务院常务会议明确，在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好。包括在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；核准开工一批条件成熟的基础设施项目等。

徐洪才认为，接下来，投资发力，一批支持政策抓紧落地，有望为经济恢复提供支撑。“下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，保持产业链供应链稳定畅通，积极扩大有效投资，不断释放消费潜力，加大助企纾困力度，为工业企业效益继续恢复创造有利条件。”朱虹说。

(责编：申佳平、陈键)

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