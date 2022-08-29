本报北京8月28日电 （记者廖睿灵）记者从住房和城乡建设部获悉，1-7月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.43万个、734万户，按小区数计占年度目标任务的86.6%。

经汇总各地统计上报数据，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。目前开工进展排名靠前的地区为山东、河北、湖北、贵州、安徽、江苏、内蒙古、新疆。其中，山东、河北、湖北的小区改造项目全部开工。

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