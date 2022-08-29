超2.1万亿元留抵退税款退至纳税人账户
2022年08月29日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月27日电 （记者王观）国家税务总局26日发布数据显示，4月1日大规模增值税留抵退税政策实施以来，截至8月15日，已有20131亿元退税款退到纳税人账上，加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已累计有21364亿元退税款退到纳税人账户。大规模留抵退税存量留抵税额集中退还任务圆满完成。
今年留抵退税规模超过前3年总和，税务部门二季度办理留抵退税业务笔数显著超过去年同期，符合条件企业退税资金从申请到入账平均用时较去年同期大幅压缩。为确保退税资金精准落袋，各地税务部门全面升级改造电子税务局等应用系统，建立全国统一的宣传辅导标签体系和符合退税条件纳税人清册；强化协调配合，与地方政府、人民银行国库等密切协作，加强信息共享，畅通政策落地的“最后一公里”。
(责编：申佳平、陈键)
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