原标题：归母营运利润同比增长9.9% 中国太保上半年保险业务收入增速创近三年新高

8月28日，中国太保公布2022年中期业绩。

2022年上半年，面对疫情等种种挑战，中国太保主动作为、力克时艰，坚持高质量发展道路，深化业务模式转型，推进渠道多元发展，加快健养生态布局，以不懈的努力与奋斗，取得了稳中有进的经营成果。

今年上半年，中国太保集团保险业务收入稳步增长，达到2425亿元，同比增长8.0%，增速创近三年新高；集团归母营运利润同比增长9.9%，集团内含价值较上年末增长2.2%，长期稳健经营的基础得以进一步夯实。寿险长航转型稳步推进，代理人核心人力产能有效提升，价值银保业务加速发展，带动保险业务收入达1491亿元，同比增长5.4%。产险抓住国内产业结构升级契机，保持快速发展势头，达成保险业务收入916亿元，同比增长12.3%，市场份额稳中有升，业务结构持续优化。投资板块积极应对市场波动和利率下行不利影响，持续完善资产负债管理体系，加强投研专业化能力建设，集团管理资产规模增长至27410亿元，市场竞争力进一步增强。

寿险新保实现较快增长。寿险保险业务收入1490.54亿元，同比增长5.4%，其中，新保业务增速25.8%。寿险营运利润151.56亿元，同比增长6.0%；剩余边际余额3,456.39亿元，较上年末下降0.8%。

财产险业务综合成本率同比改善，保费收入实现较快增长。综合成本率97.2%，同比下降2.1个百分点；其中，综合费用率27.5%，同比下降1.7个百分点；综合赔付率69.7%，同比下降0.4个百分点。保险业务收入929.11亿元，同比增长12.3%；其中，非车险业务收入同比增长17.3%，占比达48.1%，提升2.0个百分点。车险强化客户经营能力建设，客户黏度持续提升；非车险业务品质改善，同时健康险、农业险、责任险等新兴领域保持较快增长。

坚持基于保险负债特性并穿越宏观经济周期的资产配置，投资端整体表现稳健。集团投资资产年化净值增长率3.3%，同比下降1.5个百分点；年化总投资收益率3.9%，同比下降1.1个百分点；年化净投资收益率3.9%，同比下降0.2个百分点；10年平均净投资收益率、总投资收益率和净值增长率均超越内含价值长期投资回报假设。

(责编：曹淼、李源)

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