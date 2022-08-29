原标题：Omdia数据：海信电视跃居全球第二稳居中国第一

Omdia最新数据显示，2022年第二季度海信电视全球出货量份额排名第二；全球出货量、出货额份额均位列中国品牌第一，持续领跑。

受全球疫情及需求收紧影响，自2020以来，量占率排名前三的品牌中，仅海信保持持续增长。从2022二季度数据来看，全球出货量环比下降11%，海信出货量逆势增长5%，出货量份额环比增长1.9个点，为全球增长最大的品牌。与此同时，三星出货量环比下降24%，出货量份额下滑3.2个点，LG出货量环比下降17%，出货量份额下滑0.8个点。

海信在中国市场出货表现也依旧强劲。海信电视二季度出货额占比23.8%，作为中国电视第一品牌扩大领先优势，与第二名拉出近4个点的差距。

2022卡塔尔世界杯即将于11月拉开序幕，海信有望借助全球赛事营销，向全球份额第一发起有力冲击。

(责编：曹淼、李源)

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