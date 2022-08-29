原标题：“共筑信任 链接未来” 趣链科技六周年直播启动

29日，以“共筑信任，链接未来”为主题的“趣链科技六周年直播专场”正式启动。本次直播专场秉承“新机遇、新使命、新开端”理念，邀请到业界专家学者、技术大咖等30余位嘉宾，聚焦数字经济、能源双碳、元宇宙、数据要素四大热门话题，用“12场主题演讲+5场圆桌讨论”深度剖析区块链的价值与未来。

本次直播“数字经济”论坛，业内知名大咖齐聚。趣链科技创始人兼首席执行官李伟博士，横琴数链数字金融研究院学术与技术委员会主席朱嘉明，浙江大学国际联合商学院院长、互联网金融研究院院长贲圣林，中国电子技术标准化研究院区块链研究室主任、IEEE 计算机协会区块链和分布式记帐技术委员会主席、IEEE计算机协会元宇宙研究组主席李鸣，趣链科技副总裁张帅，中国移动研究院区块链中心领军人物董宁，上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷，中物联区块链分会执行副会长潘海洪，财经链新主编朱星等多位重磅嘉宾集体亮相，携手打造巅峰对话。

李伟以《趣链六年，再造共识》为题，从趣链、价值、未来三个维度讲述了公司与行业这六年来发展的脉络。他表示，“趣链的成长是再造共识的过程，这一过程同国内区块链的发展步伐也是一致的。创新的本质是‘非共识’，从脱离共识到再造共识，这个过程体现了颠覆与重生的魅力。这六年，不仅是趣链再造共识的六年，也是中国区块链行业从混沌到秩序，从局部共识到全面共识的六年。”

活动现场，各位嘉宾分别发表了精彩的观点。朱嘉明在《元宇宙和科技革命》中指出，元宇宙带来的并非仅仅是一片浪漫主义、一片主观想象美好，而是严酷的科技革命。在这个过程中，我们看到元宇宙将改变经济活动的生态，改变生产链、价值链，它会使科技规律显现的更为重要。贲圣林在《数字经济全球格局与金融科技未来趋势》中指出，科技迸发，引发了一场金融和科技的互相交融，这是一个时代的机遇，推动金融科技化、科技金融化，助力我们走向世界，服务全体人类，让普惠金融的梦想更加接近于现实。李鸣在《区块链技术探索和研究》演讲中指出，我们相信区块链等新一代信息技术最终会集成在一起，来对服务层和应用层进行支撑。单向技术发展不是偶然，每项技术的发展都有其技术逻辑的迭代演进过程。

“走向未来最好的方式是携手同行。面向未来，我们需要紧握发展机遇，大胆创新、主动谋划，积极发挥区块链粘合剂作用，打造更为领先的技术生态、应用生态、产业生态。”李伟说。

未来，区块链在帮助社会数字化转型、推动数字经济高质量发展的过程中将发挥提质增效作用，通过共识、共治、共享，更好实现共同富裕。(中新网重庆新闻8月29日电 陈媛 陆景学)

(责编：李源、曹淼)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经