人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国与非洲打通牛油果海运贸易通道

2022年08月29日15:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社上海8月29日电（记者吴宇）上海海关28日公布，45吨来自非洲的鲜食牛油果日前已通过海运抵达上海浦东外高桥港区，标志着中国与非洲打通牛油果海运贸易通道。

　　45吨鲜食牛油果来自肯尼亚，为首批大规模输华的非洲牛油果。

　　8月26日，在上海浦东外高桥港区，海关关员在对来自非洲的牛油果进行查验。新华社发

　　据上海海关下属上海外高桥港区海关负责人介绍，中方为这批非洲牛油果开辟了绿色通道，安排了“提前申报”“无陪同查验”等通关便利化措施，确保货物到港后第一时间实施查验。在确保符合中国检验检疫要求后，这批牛油果已于26日当日顺利放行，将运往中国各大水果市场。

　　上海海关动植物检疫处副处长陈仲兵表示，上海海关在严把进口农产品质量安全关的同时，将全力支持更多非洲优质特色农食产品在上海口岸安全高效通关。在丰富中国消费者多元化选择的同时，助力深化中非农产品经贸合作。

　　据进口商上海牛果农业科技有限公司总经理刘陌苏介绍，近期已与肯尼亚三家大型果园建立合作。海关高效便利的通关保障，坚定了企业进一步扩大非洲农产品贸易的信心。

　　今年6月，中国海关总署发布公告，允许符合检疫要求的肯尼亚鲜食牛油果进口。7月27日，首批72千克非洲输华鲜食牛油果作为样品空运抵达上海浦东国际机场。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国空间站水稻长势喜人：目前已有30厘米高
　　微重力条件下水稻的生长发育情况。来源：中国科学院 人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）记者29日从中国科学院获悉：于7月24日跟随中国空间站问天实验舱进入太空的实验样品——拟南芥种子和水稻种子目前已成功萌发。…
2021年度中国网络诚信十件大事发布
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部