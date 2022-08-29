新华社上海8月29日电（记者吴宇）上海海关28日公布，45吨来自非洲的鲜食牛油果日前已通过海运抵达上海浦东外高桥港区，标志着中国与非洲打通牛油果海运贸易通道。

45吨鲜食牛油果来自肯尼亚，为首批大规模输华的非洲牛油果。

8月26日，在上海浦东外高桥港区，海关关员在对来自非洲的牛油果进行查验。新华社发

据上海海关下属上海外高桥港区海关负责人介绍，中方为这批非洲牛油果开辟了绿色通道，安排了“提前申报”“无陪同查验”等通关便利化措施，确保货物到港后第一时间实施查验。在确保符合中国检验检疫要求后，这批牛油果已于26日当日顺利放行，将运往中国各大水果市场。

上海海关动植物检疫处副处长陈仲兵表示，上海海关在严把进口农产品质量安全关的同时，将全力支持更多非洲优质特色农食产品在上海口岸安全高效通关。在丰富中国消费者多元化选择的同时，助力深化中非农产品经贸合作。

据进口商上海牛果农业科技有限公司总经理刘陌苏介绍，近期已与肯尼亚三家大型果园建立合作。海关高效便利的通关保障，坚定了企业进一步扩大非洲农产品贸易的信心。

今年6月，中国海关总署发布公告，允许符合检疫要求的肯尼亚鲜食牛油果进口。7月27日，首批72千克非洲输华鲜食牛油果作为样品空运抵达上海浦东国际机场。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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