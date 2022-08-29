人民网北京8月29日电 （记者赵竹青）第十九届中国-东盟博览会将于9月16日至19日在中国广西南宁举办。记者从今天下午国新办召开的新闻发布会上获悉，中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，双边贸易持续快速增长。

商务部部长助理李飞介绍，今年以来，中国同东盟国家一道，务实开展各项经贸合作，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），稳步推进“一带一路”建设，持续推动基础设施互联互通，取得了一系列丰硕成果。

一是双边贸易持续快速增长。今年1-7月，中国-东盟贸易额达到5449亿美元，同比增长13.1%，占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，东盟作为中国最大贸易伙伴地位得到进一步巩固。

二是双方投资合作成效显著。截至今年7月底，累计双向投资额超过3400亿美元，中国和东盟已成为相互投资最活跃的合作伙伴。中国、新加坡共建国际陆海贸易新通道，中马“两国双园”和中国-印尼“两国双园”等一大批重大项目顺利实施，中国与东盟国家积极拓展数字经济、电子商务、绿色发展等领域合作，产业链、供应链联接更趋紧密。

三是基础设施互联互通持续升级。截至今年7月底，中国企业在东盟国家承包工程稳步开展，累计完成营业额超过3800亿美元。中老铁路开通运营，并同泰国铁路网实现联通，雅万高铁建设取得重要进展。中国同东盟国家互联互通水平不断提升，有力促进地区经济社会繁荣发展。

四是区域经济一体化再提速。RCEP和中柬自贸协定生效实施成效显著，中国-东盟自贸区3.0版联合可研加快推进，中国新加坡自贸协定升级后续谈判进展顺利，中国-东盟东部增长区、澜湄等次区域合作走深走实。中国和东盟国家贸易投资自由化、便利化水平进一步提高。

李飞表示，当前，中国正加快构建新发展格局，推动更高水平的对外开放，将为包括东盟国家在内的各国，提供更广阔的市场和更多发展机遇。为落实好双方领导人达成的对话共识，推动中国-东盟全面战略伙伴关系发展，进一步深化中国-东盟经贸合作，我国将于9月16日至19日在广西南宁举办第19届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会，展示双方经贸合作的新成果、新亮点，挖掘RCEP实施背景下区域投资合作的新机遇、新动能，推动构建衡量为紧密的中国-东盟命运共同体。

(责编：赵竹青、高雷)

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