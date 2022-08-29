原标题：聚焦十年中国粮食安全成就 大型系列纪录片《端牢中国饭碗》开播

中国如何用全球9%的耕地和6%的淡水资源，生产了占世界近四分之一的粮食，养活了占世界五分之一的人口？中国种植的水稻总产量，为何能稳居全球第一？十年来，大国粮仓的根基一步步夯实，中国依靠自身力量端牢自己的饭碗，这既是中国人民自己发展取得的伟大成就，也是为世界粮食安全作出的重大贡献。

中央广播电视总台央视综合频道深度策划，重磅推出大型系列纪录片《端牢中国饭碗》。节目通过聚焦鲜活生动的事例、普通人物的命运故事，以点带面、深入肌理，全面解读中国特色的粮食安全之路和十年来中国粮食安全所取得的巨大成就。

作为首次系统梳理、深入调研记录我国粮食安全之路的纪录片，《端牢中国饭碗》摄制组先后到全国28个省、自治区、直辖市，走访124个区县，历经大半年的时间，拍摄了中国四大主粮产地，77个种、养殖基地。节目创作遵循着总台“思想+艺术+技术”的融合传播理念，创新拍摄手法，运用超高清、超微距等新的技术手段、使用探针运动镜头、长焦航拍、航拍延时等拍摄方式，用极具风格的镜头语言，聚焦耕地保护、良田打造、水利建设、耕海牧渔、种业振兴等内容，充分展现中国人为做好粮食安全所付出的巨大努力和决心，真实、恢宏、大气地向观众展现中国农业生产的震撼场面。为了保证内容的权威性和准确性，节目邀请了来自政府、高校、科研机构等不同领域的60多位权威专家学者对中国粮食安全政策进行专业解读，让观众充分了解中国特色粮食安全之路如何越走越稳健、越走越宽广。

纪录片首次深度围绕“大农业观”、“大食物观”，对中国人“向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白，全方位多途径开发食物资源”的实践进行全面展现。节目不仅聚焦“大陆粮仓”，还将视线投向青山沃土、广阔海洋上的“植物粮仓”、“海上粮仓”。“守望麦田”、“稻花飘香”、“金玉满仓”、“扩种大豆”传递着中国“谷物基本自给、口粮绝对安全”的底气；“拎稳菜篮”、“禽畜兴旺”、“蛋奶充盈”、“硕果满园”展现的是中国为丰富百姓餐桌所付出的努力。

节目通过不同主题内容首次全方位盘点了中国人饭碗中从主粮到蔬菜、肉禽、蛋奶、水产等副食产品各种令人惊叹的数据：中国小麦的品种自主率达到100%；蔬菜人均占有量是世界平均水平的三倍；中国生猪饲养量约占全球一半，同时饲养着世界上最多的羊、鸡、鸭等牲畜，人均肉类占有量超过世界平均水平；中国是世界上唯一一个养殖量超过捕捞量的渔业大国，十年渔业总产量连续位居世界第一；中国，粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，人均占有量远高于国际公认的400公斤安全线。生动的事实加丰富的数据充分展示了党的十八大以来，中国在粮食产量稳步增长、谷物供应基本自给、粮食储备能力显著增强、居民健康营养状况明显改善等方面取得的一系列成就。从当年4亿人吃不饱到今天14亿多人吃得好，这一事实有力回答了“谁来养活中国”的问题。

由中央广播电视总台与自然资源部、水利部、农业农村部联合摄制的大型系列纪录片《端牢中国饭碗》将于8月29日18：20档在总台综合频道（CCTV-1）播出，央视频APP 8月29日14：00全网首播。

(责编：李源、曹淼)

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