原标题：2022清华大学碳中和经济论坛成功举办

中新网8月28日电 为进一步建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发展全面绿色转型，8月27日，以“创新驱动发展 科技引领未来”为主题的2022清华大学碳中和经济论坛在北京举行，来自政府部门、社会组织、大型能源企业和海内外双碳领域知名专家学者齐聚一堂，共商减排降碳大计，共话绿色经济未来。

2022清华大学碳中和经济论坛现场

清华大学校长王希勤为论坛致开幕词。他表示，绿色发展是生态文明建设的战略路径，实现“碳达峰、碳中和”是重要的时代命题，也是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要全社会共同努力。清华大学与中石化集团联合举办碳中和经济论坛，旨在集众智、合众力，为实现双碳目标贡献智慧和力量，推动实现人与自然和谐共生。

王希勤表示，面向未来，清华大学要把科技发展第一生产力、培养人才第一资源和增强创新第一动力更好地结合起来，自觉把“五位一体”总体布局的要求落实到学校办学实践之中，从时间、空间和生命三个维度出发，教育引导学生增强中华民族共同体意识、人类命运共同体意识、人与自然生命共同体意识，深入推进教育界、学术界和行业界交流合作，努力为服务国家双碳战略做出更大的贡献。

工业和信息化部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中在主旨演讲中表示，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系是实现双碳目标的关键，要调整优化能源结构，推动能源低碳转型平稳过渡，保障国家能源安全。其次，实现双碳目标行行有责、人人有责，要梳理重点行业碳排放分布，摸清碳足迹，建立碳排放标准核算和检测体系；衣食住行用同样包含碳足迹，消费者也肩负减排责任，坚持节约优先。最后，要统筹政策措施，加强科技攻关，实现碳排放强度和总量双控制；建立健全碳交易市场，适时推出碳税；加强技术攻关，推动技术成果产业化应用，为降碳零碳提供更坚实的科技支撑。

中国石油化工集团有限公司董事、总经理、党组副书记赵东在主旨演讲中表示，近年来，伴随国际政治经济格局和全球能源供需体系的深刻变革，我国能源安全保障面临新挑战，推动绿色低碳发展面临新压力。作为国民经济支柱产业，石油石化行业将加快打造绿色油气田、绿色炼化产业、绿色储运体系、绿色循环体系，迈向绿色低碳发展。中国石化高度关注“双碳”目标下全球能源转型趋势，未来将全方位推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化，消解碳排放总量、增强绿色能源供给、优化企业能源结构、攻坚绿色低碳技术、参与全国碳市场建设，坚定不移向净零排放努力。

中国石油和化学工业联合会会长李寿生在发言中表示，石化行业将扮演传统能源供给者和未来能源开拓者的双重角色。“双碳”目标对石化行业带来很大挑战，同时也将助推我国化工行业构建更高水平供需平衡，推动我国石油化工行业技术创新和产业升级，促进石油化工行业与各行业的耦合发展。

国家能源局新能源与可再生能源司司长李创军表示，能源绿色低碳转型是全球普遍共识，可再生能源是我国减排不减生产力的重要支柱。他介绍了“十四五”期间我国可再生能源的发展方式、示范工程分类和区域布局情况，以及相关政策支持。

清华大学经济管理学院院长、弗里曼讲席教授白重恩主持论坛开幕式并发表主题演讲，他建议要建立全面、有效、公平和长期可预期的碳价格体系，以成体系的价格机制促进跨时间、跨领域的资源配置，并更好应对国外的碳税，促进双碳目标实现。

此次论坛由清华大学、中国石油化工集团有限公司指导，清华大学经济管理学院、清华大学碳中和研究院和中国经济出版社共同举办，清华经管学院高管教育中心承办。

论坛期间，还举行“对话碳索家”发布仪式，清华大学经济管理学院、清华大学碳中和研究院、中国经济出版社三方未来将合作讲好中国碳索新故事，向世界传播“中国碳索家”的零碳智慧和经验。2021年清华经管学院创设“中国碳索家”项目，首期汇聚50名在国内双碳领域深耕的知名企业家，通过学习交流，和清华大学各一流学科共研共创，塑造高水平的产学研融合平台，共同为实现双碳战略贡献方案、智慧和力量。

(责编：李源、曹淼)

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