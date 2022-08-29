原标题：国开基础设施投资基金已投放2100亿元

国家开发银行认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，全面落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施，积极推动开发性金融工具加快落地。截至8月26日，国开基础设施投资基金已签约422个项目、合同金额2100亿元；已投放2100亿元，重点投向中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，重大科技创新、职业教育等领域，以及其他可由地方政府专项债券投资的项目，取得阶段性重要进展。

近期，中央政治局会议强调要用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，国务院常务会议多次就用好政策性开发性金融工具作出重要部署。按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同人民银行、银保监会等部门，以及中央企业和各地方，抓紧做好政策性开发性金融工具备选项目筛选推荐等有关工作，推动项目尽快落地实施。

国家开发银行第一时间建立基金协调推进机制，组建工作专班，加快项目对接、评审、决策，促进相关项目快速签约落地。总分行上下联动，日以继夜、紧盯目标、倒排工期、争分夺秒、全力工作。同时，切实强化合规管理和风险防控，确保好事办好。

据介绍，国开基础设施投资基金在项目来源上采取“部委推荐、开行自主决策”。按照“基金跟着项目走”的原则，先由国家发展改革委会同中央部门、中央企业及各地方形成备选项目清单，按照“成熟一批、推荐一批”的原则，向开发银行推荐；再由开发银行从中进行筛选，按照市场化原则，依法合规自主决策、独立评审，开展项目对接投资。具体项目选择标准上，要求投资项目既要有较强的社会效益，也要有一定的经济可行性，坚持不搞大水漫灌，优先支持“十四五”规划内的、前期工作成熟、三季度能够尽快开工的基础设施重点领域项目，确保资金到位后，项目按期开工建设，尽快发挥作用，形成更多实物工作量。

广西平陆运河是新中国成立以来的第一条运河，全长约135公里，按内河I级航道标准建设，可通行5000吨级船舶，总投资约727亿元，建成后西南地区货物经平陆运河出海，较经广州出海缩短入海航程约560公里以上，将成为西南地区进出海距离最短、成本最优的水运向海新通道，是兼具经济、社会、生态效益的“世纪工程”。国家开发银行广西分行向平陆运河项目投放国开基础设施投资基金72.7亿元，为提升国家高等级航道网互联互通水平、加快建设交通强国作出积极贡献。

苏台高速公路是“长三角经济圈”由浙江通往江苏的六大通道之一。国家开发银行浙江分行向苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）项目投放国开基础设施投资基金18亿元，极大缓解项目资本金出资压力，有力促进江浙两省加强联系，助力完善“长三角”及杭嘉湖地区高速公路路网，推动区域经济发展。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，开发银行将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持精准投放、保本微利、合规运作，聚焦资金投放、实际支用、配套融资三大环节，扎实做好基金运营、投后管理各项工作，推动尽快形成实物工作量，为服务全面加强基础设施建设、助力稳定宏观经济大盘作出积极贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：李源、曹淼)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经