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赵炳弟：推动开放共赢 进博会助外企开拓中国市场

2022年08月29日19:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （王绍绍、实习生尹柳玉）“中国国际进口博览会是让世界了解中国、中国了解世界的最有力平台，对于外资企业进入中国市场、扩大发展在华业务，发挥了非常重要的作用。”松下电器东北亚公司副总裁、松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟在近日举行的中国国际进口博览会（下称“进博会”）五周年专家研讨会上表示。

据了解，五年来，进博会企业展面积从首届的27万平方米扩展到36.6万平方米，现已成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。

国际合作的深化得益于中国市场日益优化的营商环境。作为外资企业代表，赵炳弟表示，近年来通过外商投资法、“十四五”规划等一系列强化对外开放的举措，企业切实感受到了中国市场的营商环境正不断得以完善、优化，变得更加透明、平等、开放和公开。

当前，进博会的国际“朋友圈”正持续扩容，越来越多的外资企业以进博会为契机，将目光投向中国市场。据中国国际进口博览局有关负责人透露，多家世界500强企业将首次参展第五届进博会，挪威、比利时等国多家组展机构首次加入进博合作网，并将组织当地中小企业集中参展。同时，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）各成员国均有企业计划参展。

进博会不仅是外资企业发展在华业务的有力平台，更为推动开放合作共赢发挥了重要作用。“在今年的第五届进博会上，企业在展示自身环境事业的同时，还将通过更多绿色环保产品、节能减排方案和技术支持，为中国社会实现双碳目标作出努力。”赵炳弟说。

(责编：王仁宏、高雷)
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