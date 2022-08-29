新华社北京8月29日电（记者潘洁）记者29日从亚洲开发银行驻华代表处获悉，亚行已批准了一笔2亿美元的贷款，助力提高木兰溪流域环境管理能力，降低生态环境风险。

木兰溪是福建省东部独流入海的河流，发源于福建戴云山脉，天然落差784米，干流总长105公里、流域面积1732平方公里，是莆田的“母亲河”。

据介绍，该项目将用于支持县一级的生态环境综合管理和气候适应行动，加强相关能力建设，提高公众环保意识。项目还将致力于打造木兰溪全域智能环境管理数字化平台，实现水资源、灾害风险、废水、排水、固体废弃物和森林的一体化管理。

此外，项目还将试点一项创新融资机制，以解决木兰溪流域生态改善与环境管理领域长期投资不足的问题。

通过加强在流域治理、森林保护、洪水风险管理、固体废弃物管理设施等诸多方面的投资，该项目将助力改善位于木兰溪上游仙游县的基础设施，造福当地118万居民。

据介绍，该项目总成本为5.7735亿美元，其中，中国政府和受益方提供配套资金3.7735亿美元。项目预计将于2028年完工。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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