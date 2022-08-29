新华社北京8月29日电（记者谢希瑶、朱丽莉）记者29日从国新办举行的新闻发布会上了解到，今年1至7月，中国与东盟贸易额达到5449亿美元，同比增长13.1%，占中国外贸进出口总额的比重提高到15%。中国连续13年保持东盟最大贸易伙伴，东盟作为中国最大贸易伙伴地位进一步巩固。

商务部部长助理李飞在发布会上介绍，今年以来，中国同东盟国家一道，务实开展各项经贸合作，高质量实施区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），稳步推进“一带一路”建设，持续推动基础设施互联互通，取得了一系列丰硕成果。

除了双边贸易持续快速增长，双方投资合作也成效显著。李飞说，截至7月底，中国与东盟累计双向投资额超过3400亿美元，中国与东盟已成为相互投资最活跃的合作伙伴。中马和中印尼“两国双园”等一大批重大项目顺利实施，中国与东盟国家积极拓展数字经济、电子商务、绿色发展等领域合作，产业链、供应链联结更趋紧密。

此外，中国与东盟基础设施互联互通持续升级，有力促进地区经济社会繁荣发展。李飞介绍，截至7月底，中国企业在东盟国家承包工程稳步开展，累计完成营业额超过3800亿美元。中老铁路开通运营，并同泰国铁路网实现联通，雅万高铁建设取得重要进展。此外，中国和东盟国家贸易投资自由化、便利化水平进一步提高。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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