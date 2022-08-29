新华社北京8月29日电 记者29日从财政部了解到，中央财政近日下达资金100亿元，再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，统筹支持秋收秋种，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步调动农民种粮积极性。至此，2022年中央财政已分三批累计下达补贴资金400亿元。

财政部表示，此次补贴对象依然为实际承担农资价格上涨成本的实际种粮者。各地区结合有关情况综合确定补贴标准，充分运用现代化信息技术手段，继续采取“一卡（折）通”等方式，及时足额将补贴资金发放到位。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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