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盛秋平：全力以赴做好第五届进博会筹办工作

2022年08月29日14:09 | 来源：中国经济网
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原标题：盛秋平：全力以赴做好第五届进博会筹办工作

　　中国国际进口博览会五周年专家研讨会8月25日在北京举办。商务部副部长盛秋平在研讨会上强调，商务部将会同上海市和有关部门，凝心聚力、攻坚克难，全力以赴做好第五届进博会筹办工作。

　　本次会议由中国国际进口博览局主办，人民日报社副总编辑王一彪，十三届全国人大常务委员会委员、全国人大社会建设委员会副主任委员江小涓，上海市政协副主席、民建中央副主席周汉民（视频发言），对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文，清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜、松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟、拜耳中国副总裁张蕾出席了研讨会并发言。中国国际进口博览局副局长、国家会展中心（上海）有限责任公司董事长孙成海主持了研讨会。

　　盛秋平在研讨会上表示，举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。五年来，进博会按照“越办越好”总要求，连续成功举办，展会质量持续提高，作用日益突显，国际影响更加广泛。商务部将会同上海市和有关部门，凝心聚力、攻坚克难，全力以赴做好第五届进博会筹办工作，推动进博会“越办越好”。

　　与会专家围绕进博会推动中国开放发展、全球互利共赢的实践和经验开展研讨。专家一致认为，五年来，进博会充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流等四大平台作用，不断推动“展品变商品、展商变投资商”，有效连接中国和世界市场。（记者 周宇宁）

(责编：曹淼、李源)
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