原标题：积极推动展品变商品 展商变投资商

让开放的春风温暖世界。中国国际进口博览会5周年专家研讨会8月25日在北京召开，商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。

盛秋平副部长在发言中指出，中国国际进口博览会顺应国家发展需要，充分发挥窗口和支点作用，搭建国内国际共享合作平台，已成为全球新品的首发地、前沿技术的首选地、创新服务的首推地。据统计，前四届进博会参展企业发布新产品、新技术、新服务，超过1500项，累计意向成交额达到了2700多亿美元。进博会走进地方系列活动在中部、西部和东北部地区成功举办，积极推动展品变商品，展商变投资商。

“中国经济长期向好的基本面不会改变”，盛秋平副部长表示，中国市场空间广阔、潜力巨大，涌含着无限的合作机遇与发展动力，吸引全球各种资源在此交流、汇聚和壮大，这是中国推进高水平对外开放和进博会连续成功举办的底气。进博会要对标全球一流展会，不断提高国际化、市场化、专业化水平。虹桥论坛要成为全球有影响力的开放方面的论坛。

与会专家围绕进博会推动中国开放发展、全球互利共赢的实践和经验开展研讨。专家一致认为，五年来，进博会充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流等四大平台作用，不断推动“展品变商品、展商变投资商”，有效连接中国和世界市场。

本次会议由中国国际进口博览局主办，相关领域专家，部分进博会参展商、采购商、虹桥论坛会员等企业代表参会。（记者 焦健）

(责编：曹淼、李源)

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