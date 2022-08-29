原标题：进博会五周年专家研讨会成功举办

8月25日，进博会五周年专家研讨会在北京成功举办。商务部盛秋平副部长出席会议并讲话。人民日报社副总编辑王一彪出席活动。

盛秋平副部长表示，举办进博会是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。五年来，进博会按照“越办越好”总要求，连续成功举办，展会质量持续提高，作用日益突显，国际影响更加广泛。商务部将会同上海市和有关部门，凝心聚力、攻坚克难，全力以赴做好第五届进博会筹办工作，推动进博会“越办越好”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

与会专家围绕进博会推动中国开放发展、全球互利共赢的实践和经验开展研讨。专家一致认为，五年来，进博会充分发挥国际采购、投资促进、开放合作、人文交流等四大平台作用，不断推动“展品变商品、展商变投资商”，有效连接中国和世界市场。

本次会议由进口博览局主办，相关领域专家，部分进博会参展商、采购商、虹桥论坛会员等企业代表参会。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经