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共享数字机遇 第二十二届投洽会将在厦门举行

2022年08月31日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：共享数字机遇 第二十二届投洽会将在厦门举行

　　科技日报北京8月30日电 （实习记者孙明源）30日下午，国新办举行新闻发布会，介绍第二十二届中国国际投资贸易洽谈会（以下简称投洽会）有关情况。本届投洽会将于9月8日至11日在福建厦门举行，主题是“全球发展：共享数字机遇、投资绿色未来”，旨在积极展示中国经济社会发展的最新成果，促进更多国家之间扩大相互开放和投资。

　　商务部部长助理郭婷婷介绍说，投洽会已经成功举办21届，累计有全球200多个国家和地区近30万名境外客商参会，3万多个项目成功签约。与往届相比，今年的投洽会将着力增强国际投资论坛的权威性和专业性，并将首次采取“1+2+1”模式，举办一场主旨论坛、两场分论坛、一个投资合作沙龙。投洽会期间，还将发布《中国外资统计公报2022》《中国外商投资报告2022》《中国外商投资指引（2022版）》和《中资企业国别发展报告》等权威信息。

　　郭婷婷指出，数字赋能和智慧体验也是本届投洽会的特色之一。本届投洽会将进一步利用“云展示、云会议、云对接、云路演、云推介”这五大场景功能。并引入最新数字技术，构建沉浸式在线体验场景。还将提供项目路演、推介发布、要客预约、互动交流等全方位的线上服务，实现线上线下对接洽谈的融合互补。

　　福建省副省长李建成也提及，线上线下融合是本届投洽会的重点工作之一。通过云上投洽会官网、APP、小程序等多矩阵协同，场景功能将得到全面提升。此外，展会还将创新打造元宇宙线上展馆，进一步增强线上观展、项目撮合和对接洽谈实效。

(责编：赵竹青、陈键)
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