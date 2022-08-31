万科半年报：营收净利企稳回升 财务稳健在手现金逾1400亿
8月30日，万科发布2022年半年度报告，实现营业收入2069.2亿元，同比增长23.8%；实现归属于上市公司股东的净利润122.2亿元，同比增长10.6%。
报告期内，万科保持“绿档”，经营性现金净流入82.9亿元，同比增长22.2%；持有货币资金1410.7亿元，远高于短期借款和一年内到期的有息负债总和626.4亿元，覆盖倍数为2.3倍；净负债率35.5%，连续21年低于40%；截止6月底，万科的存量借款综合融资成本为4.08%，其中上半年新增融资成本3.59%。1-8月，万科境内累计完成总额为194亿元的信用债发行，其中3年期平均票面利率3.02%，最低票面利率仅2.90%；万科有息负债总额中无抵押无质押融资占比为96.2%。与此同时，万科继续保持行业领先的信用评级，国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉分别维持万科“BBB+”“Baa1”“BBB+”的信用评级，评级展望均为“稳定”。
综合来看，尽管上半年行业挑战巨大，万科的两大业绩关键指标依然实现了企稳回升，并且保持了健康的财务状况。
上半年11.5万套住宅平稳交付 整体交付质量满意度98.5%
克服疫情对施工的不利影响，上半年实现11.5万套住宅的平稳交付，35%交付批次实现交房即交证，较2021年全年的比例提升10个百分点。今年以来，万科竣工规模保持增长，实现竣工面积1443.7万平方米，同比增长17.8%，预计全年竣工面积将与年初计划基本持平。
扎实锻炼产品和服务内功，整体交付质量满意度98.5%。上半年，万科加强产品线建设，拉通产品标准，对全国56个重点项目进行产品力专项提升工作。此外，为方便客户及时了解项目的质量管控和工程进度，万科通过邀请客户参与建造质量查验、面对面交流会等方式，与业主共建家园，参与客户超过3.5万人次，整体交付质量满意度98.5%。
坚持量入为出，提升投资质量。上半年获取新项目19个，总规划计容建筑面积307.8万平方米，从投资金额来看，一二线城市的占比达到95.6%，在手资源可满足后续发展需要。截至6月底，在建项目和规划中项目的总计容建筑面积约13722.8万平方米。同时，万科参与了一批旧城改造项目，按当前规划对应总建筑面积523.4万平方米。
城乡建设与生活服务商综合能力受一线城市普遍认可
在巩固开发业务的同时，经营服务业务进入快速发展阶段，上半年经营服务业务收入241.1亿，同比增长30.6%。
上半年，万物云实现营业收入143.5亿元，同比增长38.2%。其中，社区空间居住消费服务收入80.8亿元，同比增长34.8%,商企和城市空间综合服务收入51.1亿元，同比增长39.7%。万物云境外上市的方案也已于7月获得中国证监会核准。
万纬物流上半年实现营业收入18.6亿元，同比增长39.1%，其中冷链仓储业务同比增长94.7%。截止6月底，万纬物流在全国47个城市运营管理157个自有项目，可租赁建筑面积1164万平方米，服务客户超过1200家。
长租公寓方面，上半年，克服疫情对招租的不利影响，整体出租率达到94.0%，实现营业收入14.8亿元，同比增长12.3%。泊寓已布局全国33个城市，共运营管理长租公寓20.99万间，累计开业16.95万间。
商业业务方面，上半年实现营业收入40.1亿元，同比增长10.4%，印力集团在沪杭新开业的商场首年NOI率达到6%。此外，印力继续推动轻资产战略落地，截至6月底，累计输出管理项目达35个，管理面积231.3万平方米。
ESG获广泛认可 被纳入恒生ESG50基准指数
在公司业绩实现企稳回升的同时，万科也一直在ESG方面坚持可持续发展理念，追求绿色、低碳发展道路，积极践行企业社会责任。目前，公司已制定了约50项可持续发展目标，涉及减排、减废、能源使用、气候变化、客户、员工、供应商等多个方面，为未来的可持续发展树立目标，指明方向；同时，持续推进住宅产业化建造、打造绿色供应链、发展绿色建筑，截至6月30日，万科满足绿色建筑标准的建筑面积累计超2.97亿平方米。此外，万科也首次完成了气候变化风险分析，参照气候变化相关财务信息披露指南(TCFD)框架对于风险进行分类，明确气候变化风险清单，形成气候风险矩阵。万科在ESG方面的工作受到了广泛认可，保持了MSCI-ESG的BBB评级、Sustainalytics低风险评级，持续入选恒生可持续发展企业基准指数成分股，并被纳入恒生ESG50基准指数。
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