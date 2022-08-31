原标题：中国城市高质量发展与国际合作大会在京举办

8月30日，第二届中国城市高质量发展与国际合作大会以线上线下结合的形式，在北京成功举办。本次大会由《环球时报》社主办，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣、商务部原副部长魏建国、中国国际贸易促进会原副会长张伟、中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣、环球时报副总编辑谢戎彬等嘉宾在大会作了主旨发言，为城市高质量发展建言献策。

作为本次大会的主办方，《环球时报》社总经理吴天红在大会致辞时表示，十八大以来的这十年，中国经历了世界历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，完成了由“乡村中国”到“城镇中国”的蜕变。在“十四五”规划谋定的新发展格局中，中心城市与城市群将在国家科技自立自强、释放内需潜力、畅通经济循环等方面发挥战略支撑功能，成为我国参与国际竞争的主阵地。

中国城市和小城镇改革发展中心主任高国力研究员在大会演讲时指出，截至2020年底，我国拥有超大城市7个，特大型城市14个，但从城市数量上看还是以中小城市为主。基于我国不同规模城市的数量和分布特征，谋划推动中国城市的高质量发展，需要从我们自身国情出发。高国力表示，应从四个方面着力推动中国城市高质量发展，一是要合理调控城市规模，包括国土规模、人口规模、经济规模；二是统筹优化城市结构，包括空间结构、产业结构、人口结构；三是配套完善城市功能，包括生产性、生活性、生态性功能；四是持续提升城市效益，包括向城市效率要效益、向城市治理要效益、向城市运营要效益。

中国国际贸易学会会长金旭发言时表示，城市高质量发展要注重差异化发展，避免定位雷同，造成内卷。他说，“很多城市在产业发展规划中，出现了同质化现象，导致内卷非常严重。比如，好多地区都把汽车作为重点产业发展。”每个地方在发展的规划中，应该少一些竞争，少一些内卷，这是需要注意的一个问题。”

国内多个在招商引资、营商环境建设、制度创新、产业升级等方面取得显著成效的城市和园区代表现场发言，分享了既往经验，并介绍了未来将如何进一步推进城市高质量发展。

长沙是“一带一路”重要节点城市。2020年9月，中国（湖南）自由贸易试验区获批成立，其中长沙片区面积79.98平方公里，重点对接“一带一路”建设。长沙市委常委、自贸区长沙片区党工委书记邱继兴指出，长沙片区强在产业，特色产业鲜明，高端制造领跑全球。现在，长沙片区正全面实施“1355”工程，锚定“挺进自贸十强，建设开放高地”的目标。

呼和浩特市委常委、副市长张际飞在发言时指出，呼和浩特近年依托自身的资源禀赋和产业基础，重点谋划培养六大产业集群，其中四大产业集群已经在全国占有一席之地，并正在继续做大做强。张际飞说，内蒙古正在打造中国向北开放的重要“桥头堡”战略地位，呼和浩特也正从“东融、西连、南通、北开”四个方向发力，全力构建对外开放新格局。

北京密云区是首都重要的生态涵养区和饮用水源保护区，是北京的美丽后花园。北京密云区委副书记、区长马新明表示，北京市委市政府对密云工作的总体要求是“保水、护山、守规、兴城”，保水保生态是全区的头等大事，从密云水库建成以来，密云始终坚持以保水为首要责任和光荣任务，持之以恒抓生态环境建设，发展生态经济，促进生态富民。

绍兴市柯桥区位于杭州湾大湾区的黄金腹地，是浙江省绍兴市的经济和商贸中心，综合实力位居全国“十强区”。柯桥区委书记陈豪介绍说，柯桥是中国高质量发展十大示范县市。44年改革开放的磅礴发展，让柯桥实现了从“马路市场”到“国际纺都”的时代蝶变，实现了从全国“十强县”到全国“十强区”的历史跨越。

汉阴县地处陕西南部秦巴腹地，是国家主体功能区、南水北调中线工程重要水源涵养区。汉阴县委书记刘飞霞表示，汉阴坚定不移走生态经济化、经济生态化高质量发展之路，依托富硒优势，发展壮大富硒粮油、茶叶、猕猴桃等富硒食品产业，同时依托资源禀赋，重点打造炭素新材料链、延长精细轻纺材料链、壮大生物材料链。

山西省河津市长王云在发言时指出，河津是一座四通八达的枢纽之城，是山西省向西开放对接丝绸之路的“桥头堡”和“大通道”。河津作为资源富集的工业之城，既是山西省重要的能源化工基地和千万吨级焦化基地，也是国家新型工业化和产业示范基地。

青岛中德生态园是由中德两国政府建设的首个可持续发展示范合作项目。生态园工委副书记、管委常务副主任王莉介绍说，生态园从标准、规划、实践方面进行了诸多探索，坚持标准先行，设立了40项生态指标，其中6项国内首次提出，并被纳入了商务部工作指南。

山东自贸区青岛片区作为山东对外开放的“桥头堡”，在山东打造对外开放高地中承担着重要的战略使命和职责。青岛片区已迎来挂牌运营三周年，根据商务部研究院评估报告显示，青岛片区若干项指标进入世界前列，多项排名跻身“国家队”，有力彰显了改革开放排头兵的示范引领作用。

此外，成都市、武汉市、杭州市、陇南市、苏州工业园区、成都经济技术开发区、青岛经济技术开发区、中法成都生态园、成都市双流区、绍兴市越城区、梅河口市、邳州市、成都市成华区、绍兴镜湖新区、隆尧县等也参与了本次活动。

大会期间，还举行了以“聚焦新发展格局下企业的‘破局’之策”的对话。乌镇智库创始理事程迈越、中国有色金属建设股份有限公司副总经理刘建辉、百度智能云市场部总经理曹海涛、京东科技数字城市群数字产业运营负责人任江鹏等参与了对话。（记者 倪浩）

(责编：曹淼、李源)

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