原标题：联想在大山深处勾绘“智能化”蓝图

联想-田字格未来村小项目启动暨一期智慧校园交付仪式在贵州省黔西南州贞丰县必克实验小学举行。“联想-田字格未来村小”项目的正式启动，未来连续3年，联想将提供信息化和智能化技术咨询、方案设计与实施、培训及服务支持等，用信息化助力乡土人本课程和田字格教育理念的推广，共同打造最美乡村未来学校，助力乡村振兴。

据悉，该项目主要内容包括未来村小信息化和智能化咨询、方案设计及实施，为“乡土1+N”计划提供必要的信息化基础设施（软件/硬件），满足乡土人本教育模式在贵州省黔西南州贞丰县落地的基本信息化需求。并通过信息化赋能田字格开展的乡土教育，借助信息化工具和手段，提高乡土课程教学成效。

该项目一期工程主要用于必克小学智慧校园建设，包括智慧大屏、平板智慧课堂、创客教室、移动录播系统等，为学校配备了口语听说、数字图书、人工智能等应用，总投资超过100万元，极大提升了必克小学的信息化、智能化水平，更对田字格乡土教育的县域推广奠定了坚实的信息化基础，先期成果受到学校老师、家长的欢迎，学生的喜爱。（李记）

(责编：曹淼、李源)

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