证监会官网31日发布消息，首批保障性租赁住房REITs项目北京保障房、深圳人才安居和厦门安居集团当日上市交易。证监会副主席李超当日在首批保障性租赁住房REITs上市仪式上表示，首批保障性租赁住房REITs试点的成功落地，有利于加大存量资产盘活力度，完善投融资机制，深化保障性租赁住房市场化进程，推进形成新的行业发展模式。

证监会信息显示，今年5月27日，证监会与国家发改委联合印发了《关于规范做好保障性租赁住房试点发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作的通知》，支持条件成熟的地区推出保障性租赁住房REITs项目，正式启动相关试点工作。

李超说，首批保障性租赁住房REITs试点的成功落地对于坚持租购并举、推进保障性住房建设和促进房地产业良性循环和健康发展具有十分积极的意义。同时，还有利于深化金融供给侧结构性改革，进一步丰富基础设施REITs产品类型，为投资者提供更多元的金融产品，更好分享经济发展红利。

他介绍，近期证监会会同国家发改委等相关方面研究提出了加快推进基础设施REITs常态化发行的10条措施，包括在严把项目质量关的基础上，统一审核理念，简化审核程序，优化注册流程；明确相关行业准入标准，提高透明度和可预期性，强化持续监管；尽快推动首批扩募项目落地等。（记者刘慧、潘清）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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