新华社济南8月31日电（记者萧海川、陈国峰）围绕电焊及特种机器人技术，需研制能在狭小焊缝下自主焊接的机器人；围绕急倾斜薄细矿体开采，需突破传统采矿技术与安全控制模式；围绕半导体关键工艺，需解决系统精度可靠性等技术瓶颈……

在31日开幕的2022世界先进制造业大会上，本年度先进制造业“揭榜挂帅”十大项目需求正式对外发布。这些项目需求总金额预估近4亿元，涵盖机械自动化、矿山开发、动力能源等领域，均征集自生产研发一线的骨干企业和科研院所，希望联合有识之士共同突破相关技术难题和壁垒。

除“揭榜挂帅”项目需求外，大会还对外发布了先进制造业十大领航项目。诸如自主研制的13吨级大型民用直升机AC313A顺利完成首飞，国产大型邮轮实现“双轮”建造，自主开发的大尺寸碳化硅陶瓷基复合材料保障空间遥感卫星应用，联合设计制造模式（JDM）应用于服务器制造领域等成功入选。

2022世界先进制造业大会由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办，8月31日在山东济南正式开幕。此次大会以“新格局、新动能、新生态”为主题，聚焦进一步深化国际合作、部省合作和省际区域合作，提升产业链供应链现代化水平，加快培育壮大以先进制造业为主导的现代产业体系。

大会还现场发布了先进制造业十大趋势、“沿黄九省（区）先进制造业服务黄河流域生态保护和高质量发展联合倡议书”与“2022世界先进制造业大会济南宣言”等，并举行部分重点项目签约和先进制造业成果展览等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经