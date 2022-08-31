新华社北京8月31日电（樊曦、徐皓冰）中国国家铁路集团有限公司31日发布的数据显示，2022年上半年，铁路发展稳中有进，有力服务党和国家工作大局，发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，建成投产新线2043.5公里。

国铁集团财务部负责人介绍，上半年，铁路部门加大保通保畅工作力度，深入开展货运增量大会战攻坚战，全力保障国计民生重点物资运输，维护国际产业链供应链安全稳定畅通，月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。中欧班列开行7514列、发送货物72.4万标箱，同比分别增长2%、3%；西部陆海新通道班列发送货物37.9万标箱，同比增长33%。

铁路建设方面，铁路部门充分发挥铁路建设投资对稳住经济大盘的拉动作用，全力打好川藏铁路全线开工建设阵地战攻坚战，扎实推进国家“十四五”规划纲要确定的102项重点工程中的涉铁项目，加大建设项目复工达产力度，全国铁路完成固定资产投资2853亿元，完成全年进度计划较去年多2.1个百分点，投产新线2043.5公里，其中高铁995.9公里。杭州至台州高铁、黄冈至黄梅高铁、郑州至重庆高铁襄阳至万州段、济南至郑州高铁濮阳至郑州段、和田至若羌铁路、阿克苏至阿拉尔铁路、北京丰台站、郑州航空港站等一批重点项目高质量开通，川藏铁路、成都至兰州铁路、大理至瑞丽铁路、丽江至香格里拉铁路等在建工程取得积极进展。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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