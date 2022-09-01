原标题：巩固恢复基础 力促平稳运行——8月份全国各地经济社会发展扫描

8月份以来，国内疫情多点散发，北涝南旱带来新挑战。面对复杂局面，各地认真贯彻落实习近平总书记重要指示，毫不松懈抓好常态化疫情防控，积极打好防汛抗旱主动战，深入实施稳经济一揽子政策，加力巩固经济恢复发展基础，确保经济保持运行在合理区间，为全年争取最好结果夯实基础。

抓好高效统筹 着力稳定经济基本盘

在海南三亚市亚龙湾一家“酒店方舱”，行政值班、院感监督、信息管理等岗位一应俱全。

“将酒店改造成方舱，能快捷有效应对疫情期间的‘人等床’问题。”这家“酒店方舱”的设计者白芳说，截至8月22日，已收治病人700多名，出院超100人。

8月初，海南出现新一轮新冠肺炎疫情。为抗击疫情并防止外溢，海南充分挖掘本地资源潜力，新建或改造23家方舱医院，高效有序组织近20万名滞留旅客返程。

疫情防控不舍昼夜，企业生产有序恢复。

洋浦国际集装箱码头，桥吊林立，拖车轰鸣，满载货物的巨轮依次靠泊。

“码头对整个港区实施物理围网和门岗值守闭环管理，每工班按照8条作业线紧抓生产，整体作业效率已恢复至疫情前水平。”洋浦国际集装箱码头有限公司操作部经理赵开显说。

针对近期海南等地又现本土疫情，有关地方在坚持科学防控、动态清零的同时，保证影响经济社会发展的重点功能有序运转。

7月份国民经济运行数据显示，经济延续恢复发展态势，但有小幅波动，部分指标增速有所回落。各地抓住经济恢复关键期，努力高效统筹疫情防控和经济社会发展，多举措巩固经济恢复发展基础。

1.6亿多户市场主体是经济发展动力源、就业顶梁柱，稳住市场主体，是稳住经济基本盘的关键。

位于深圳市南山区的深圳光峰科技股份有限公司内，记录公司激光源累计播放时间的电子显示牌数据不断被刷新。

为影院提供激光放映光源是该公司主营业务之一。“近期，当地政府发放消费券，开设市场主体诉求响应平台，及时帮助解决难题，影院业务持续回升。”深圳光峰科技股份有限公司副总裁唐诗说。

北京出台34条改革举措，加大支持中小微企业；山西河津设置“一站式”企业开办服务专区，提高企业开办便利度；江西赣州设立“政企纠纷”府院联动化解中心，助力优化营商环境……截至8月15日，全国累计有超2.1万亿元退税款退到纳税人账户，助力市场主体恢复元气。

投资，是拉动经济的“三驾马车”之一。随着一系列政策措施效果逐步显现，基建投资保持良好势头，为经济稳增长提供坚实支撑。

处暑过后，秋意渐浓，秦巴山区酷热逐渐消退，引汉济渭工程迎来施工黄金期。

总库容2.21亿立方米，年供水能力10亿立方米的黄金峡水利枢纽，是引汉济渭工程的重要一环。8月12日，黄金峡水利枢纽纵向围堰坝段（9号坝段）浇筑至455米坝顶高程。

“这标志着黄金峡水利枢纽纵向围堰混凝土全部浇筑完成，今年底黄金峡水利枢纽就能下闸蓄水。”陕西省引汉济渭工程建设有限公司黄金峡分公司工程部部长马光明说。

“西电东送”重点工程白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程安徽段长江跨越塔全部组立完成，金沙江上游苏洼龙水电站3号机组投产发电，我国最北端高铁站——伊春西站开工……抢抓施工旺季的时间窗口，各地重大工程建设扎实推进。

消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力。在当前经济恢复的关键时点，尤其要立足我国超大规模市场优势，在推动消费上积极作为，为经济稳增长、应对外部挑战提供支撑。

午后，在上海静安区的一家咖啡店，店主何维琦正忙着招呼客人。“最近政府发放了消费券，到店消费已恢复到疫情前水平，计划最近开设第二家门店。”

步行街烟火气升腾，首店品牌陆续亮相，“夜经济”逐渐升温——上海消费市场加快恢复。

针对疫情等不确定性因素影响，全国多地发放文旅“大礼包”、消费券“全家桶”，开展新能源汽车“以旧换新”，促进消费持续恢复。

外资深耕中国市场信心不改，在华布局按下“快进键”，折射中国经济韧性和潜力。

雅诗兰黛护发品牌艾梵达中国内地首店为消费者提供定制刻字服务。新华社记者周蕊 摄

“耗资数亿元的雅诗兰黛世界级研发中心将于今年内在沪建成投用，我们对中国市场非常有信心。”雅诗兰黛集团中国区总裁兼首席执行官樊嘉煜说。

积极防汛抗旱 保障生产生活正常运转运行

近段时间以来，面对汛情旱情叠加的严峻形势，各地抓细抓实防汛抗旱救灾措施，全力守护人民群众生命财产安全，保障生产生活正常运转运行。

辽宁盘锦，绕阳河溃口抢险现场。中国安能集团投入213人“两班倒”施工，动用219台套机械处置险情；交通部门派出队伍抢通道路，通信管理部门调派应急通信基站车保障通信畅通；300余人的党员抗洪突击队日夜奋战，精细盯防……

8月6日，抢险人员在辽宁绕阳河溃口处进行封堵作业。新华社记者潘昱龙 摄

经全力抢险，绕阳河因溃口而造成的淹没区排水工作日前基本结束，辽河支流绕阳河杜家、淤河盖河段水位退至警戒水位以下。

入汛以来，辽宁等地遭遇多轮强降雨过程，一些河流发生超警洪水。南方部分地区出现多年来同期少见的旱情，7月至8月，长江流域出现1961年以来历史同期最少降水，流域多地发生重度气象干旱。

应对极端天气，统筹抓细抓实各项责任措施，帮助受灾群众尽早恢复正常生产生活至关重要。

受连续高温晴热天气影响，重庆平均降水量较常年同期偏少约七成，部分河流断流，一些地区出现不同程度用水困难。

在重庆开州区大德镇三树村，供应当地村民饮用水的糠槽水库供水锐减。当地政府立即组织力量，用水车紧急送水，开辟新水源，铺设2公里钢管从附近的水竹沟水库引水。

“15名工人连班倒，早上5点多就出工，抢工期、保供水，终于在不久前让村里重新通上饮用水。”负责现场引水施工的姚安兴说。

眼下正值秋播育苗、分株繁殖的关键期，连日高温少雨使不少农田受旱。穿行在田间地头，开挖水渠、新打水井、架设水泵等抗旱保供水场景四处可见。

“村里安装了抗旱设备，直接就能把水引到田边。”江西南昌市红谷滩区厚田乡象潭村种粮大户陈小牛说。为减轻干旱给农业生产带来的不利影响，厚田乡及时拨付农田水利专项资金，投入抗旱机井、泵站等建设。

酷暑时节，电力保供事关群众生产生活。罕见高温持续，用电负荷迅猛增长，今年迎峰度夏电力保供的重要性紧迫性凸显。

连日来，湖南最大用电负荷连创历史新高。当地从“供需两端”做文章，确保重点企业生产用电，突出优先民生用电，确保抗旱用电。

顶着烈日，国网常宁市供电公司新河镇供电所主任易玉波和同事抓紧对供电线路展开特巡。“通过特巡，能及时发现并消除隐患点，进一步保障电力供应。”易玉波说。

8月25日，湖南省常宁市电力工人在检查泵房设备。新华社记者白田田 摄

截至8月16日，湖南全省电煤库存426万吨，较去年同期增加162万吨；火电供电能力达1800万千瓦，水电供电能力达1100万千瓦，电力供应总体安全平稳。

山西依托大电网优势和灵活的电力交易机制，扩大晋电外送规模；国网安徽电力与安徽省气象局成立负荷预测专班，每日根据最新气象信息，提前发起电力平衡预警；四川各级政府机关、市政用电带头降负荷，尽最大可能让电于民，目前全部大工业、一般工商业恢复正常供电……

“尽管出现历史罕见的高温天气，电力负荷创新高，但全国电力供需还是平稳有序的。”国家能源局电力司司长何洋说。

稳物价稳就业 扎实保障基本民生

面对疫情影响、经济下行压力和全球通胀的外部环境，把保障民生置于突出位置、切实兜住兜牢民生底线至关重要。

尽管是销售淡季，寿光农产品物流园交易大厅依然一片繁忙。

寿光农产品物流园经营管理部副经理何晓杰说，正值“北菜南运”交易时期，北方蔬菜大量上市，近期价格整体平稳，供应充足。

物价稳则民心稳。全球通胀压力下，做好保供稳价意义重大。

图为寿光菜农付丰勇的蔬菜大棚里刚栽下的茄苗。（受访者供图）

分类分区抓好病虫害防治，组织农技人员下地指导；推进蔬菜秋播，加强集约化育苗；加大货源组织力度，畅通配送通道……各地抓紧抓实秋粮生产，毫不放松抓好“菜篮子”产品稳产保供。

就业是民生之本。当前，做好高校毕业生等重点群体就业工作尤为关键。

不久前，应届毕业生郭立宪来到安徽合肥市蜀山区南七街道丁岗社区，成为一名社区“小管家”。“接下来我将利用业余时间准备司法考试，希望未来能在社区做一名公益律师，继续在基层发光发热。”他说。

今年，合肥市专门面向高校毕业生一次性拿出4000个社区工作岗位，为全市小区配备社区“小管家”，既助力高校毕业生就业，也提升了小区治理水平。

吉林省进一步扩大机关事业单位等招录规模，计划解决2万余人就业；上海市要求市属和区属国有企业在年度招聘计划中，安排不低于50%的就业岗位，面向当地高校毕业生定向招聘；甘肃省今年共开发各类岗位3.7万余个……

“各地正在按照相关要求聚合资源、深挖潜力，多渠道、多领域归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位。”人社部就业促进司司长张莹说。

急群众之所急，各地聚焦百姓“急难愁盼”，因地制宜、主动作为，强化困难群众基本生活保障。对低保对象、特困人员，在发放生活补助的基础上增发生活补贴；为困难群体代缴养老、医疗保险费，防止脱贫户返贫；及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放临时价格补贴……

最近，民政部门发放的300元一次性生活补贴和8000元临时救助，让患有尿毒症的山西太原市民宋涛压力减轻不少。“由于重病没法出去工作，每周还要做3次透析，多亏有政府帮助，我才能把难关过了。”宋涛说。

山西太原市万柏林区民政局工作人员到市民宋涛家走访。新华社记者马志异 摄

太原市万柏林区社会救助中心主任曹丽丽介绍，今年省里为低保对象、特困人员等困难群体每人增发300元一次性生活补贴，区民政局了解到宋涛的实际困难后，尽快为他办理了临时救助金。

8月18日召开的国务院常务会议部署加大困难群众基本生活保障力度，提出“及时将符合低保标准的人口等纳入低保”“从今年9月到明年3月，阶段性调整价格补贴联动机制”等一揽子政策举措。

“党中央、国务院各项决策部署正在加快落地落实，高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，宏观政策效应不断释放，中国经济回升向好的趋势必将进一步巩固。”国家发展改革委国民经济综合司司长袁达说。

(责编：赵竹青、陈键)

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