原标题：中再集团：当好经济“减震器”和社会“稳定器”

当前，我国经济发展环境面临的复杂性、不确定性不断上升。党中央提出了“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求。中再集团作为再保险国家队和主力军，坚决贯彻党中央决策部署，全面落实上级单位和监管部门要求，立足主责主业，将助稳经济大盘和服务国家战略当作首要政治任务，在保障普惠民生兜底、护卫粮食能源安全、提振企业经营活力、应对重大灾害冲击等领域发挥风险保障专业优势，打造“专业、精准、特色、创新”的服务国家战略“中再方案”，充分彰显中央金融企业的责任担当。

凝聚合力，纵深推进，下好服务国家战略先手棋

强化政治意识，全面动员。中再集团第一时间传达学习党中央、国务院部署要求，结合实际情况，推出年度服务国家战略工作要点，出台助力稳住经济大盘十大重点工作举措。在系统内广泛宣传动员，集团系统全员积极投身服务国家战略。

强化大局意识，注重引导。中再集团注重系统性布局，结合业务特点，制定《服务国家碳达峰、碳中和目标加快绿色保险发展行动纲要》《参与服务“一带一路”建设工作指引》等制度，强化专项指导。急国家之所急，出台专项支持政策，着重推动农业保险、惠民保和新能源车保险等社会效益明显的重点领域加快发展。进一步完善三维考核体系，提升考核权重、强化激励约束，形成了抓落实、重实效的工作格局。

强化系统思维，纵深推进。中再集团在常态化抓好服务国家一系列重大战略的基础上，重点加强助稳经济大盘工作，制定重点任务清单，做到措施“能出尽出”，办法“能用尽用”。优化保险产品供给，加快在民生保障、纾困小微企业等领域产品创新，上半年新推出近50款重点产品。创新推出的“防返贫”保险和“三高”共管综合防控示范区项目，进入国家乡村振兴局典型案例复评考察，有望向全国宣传推广，打出了服务国家战略的 “独门招、组合拳”。

胸怀“两个大局”，精准发力稳经济大盘

精准支持疫情防控，助力多地打赢阻击战。中再集团积极分担人民生命健康风险，上半年为6亿剂疫苗提供接种异常反应再保险保障，为提高疫苗接种率树起安全屏障。分担政府运行风险，为广西6个地市突发新冠疫情等公共卫生事件提供再保险支持，协助政府应急处置和善后恢复。分担市场主体风险，在浙江金华落地疫情防控复工复产综合保险项目，向15.7万家服务型市场主体提供精准保障，支持巩固扩大防控成果。

精心服务中小微企业，帮助市场主体纾困解难。聚焦小微企业在疫情期间面临的经营困境，中再集团创新定制“暖心保”等系列特色专属产品，上半年服务小微客户近2.2万家、提供风险保障695亿元，打造小微企业持续经营的“安全垫”。落实国务院一揽子稳经济政策重点任务，发力推广工程招投标、农民工工资支付等履约保证保险，为近3万家中小微企业减少保证金现金占用340亿元，大力纾解企业资金压力。发挥融资性保证保险金融服务功能，在全面支持中央金融企业“政银保”业务的同时，为约33万家小微企业及经营者提供贷款增信服务超100亿元，缓解小微企业融资难问题，助力保市场主体、稳就业的政策措施落实落地。

精确破解堵点断点，协助稳链保供和保通保畅。中再集团服务国内国际物流的双循环，为国内逾3成的货运物流提供再保险保障，为4607列中欧班列提供货物运输保险，保障跨境物流“大循环”。大力推广“停运保”“安疫保”等创新产品，解决冷链物流易受新冠病毒污染等痛点，向13省市466家企业提供风险保障105亿元，畅通国内物流运行“微循环”。保障重点产业链供应链稳定，套重大技术装备综合保险风险保障了27家海洋工程、轨道交通、环保装备等领域重点制造企业，为实体经济平稳运行提供重要支撑。

精益保障国家粮食安全，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。党中央把解决好十几亿人的吃饭问题作为治国理政的头等大事。中再集团政策性农业再保险承接份额从30%提升至36%，年内为“三农”领域累计提供再保险保障超5000亿元，支持辽宁、河北、广东等省份落地高标准农田建设保险试点。上半年，直接保险保障主粮作物、重要农产品种植养殖农户和新型农业经营主体153万户，在安徽、甘肃等13省区新增29个“保险+期货”项目，为近3400户农户提供了6亿元保障，保障农户收入和农产品市场供应的双稳定。

立足发展安全，全面助力服务国家战略

支持科技自立自强，助力建设科技强国。科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。中再集团全面助力制造业迈向高端化、智能化，上半年为C919国产大飞机首飞及后续地面试验和飞行试验提供各类风险保障约8亿元。支持国家自主核电技术发展，为“华龙一号”全球示范工程提供全生命周期再保险保障。风险保障半导体、集成电路等领域高科技企业245家，并积极探索开发覆盖集成电路产业链的一揽子保险新品种，保障“卡脖子”关键核心技术攻关。

守护绿水青山，助力建设美丽中国。中再集团全面助力“碳达峰、碳中和”目标，支持核能平稳运行，全面保障中国大陆所有54台运行核电机组、涉核财产近万亿元、涉核企业一线人员2.4万人，助力核电企业完成3亿吨碳减排。保障绿色电力项目，上半年为1000余家新能源企业、超过1000个新能源项目提供保险、再保险保障。创新风力发电指数保险、屋顶分布式光伏发电量保险等产品成功落地，绿色建筑性能保险已在北京、湖州等地实现试点项目的突破。发布新能源汽车保险定价模型，合作发布《电化学储能保险发展报告》，赋能行业加快绿色保险发展。

心系人民健康，助力建设健康中国。中再集团深耕人身保险领域，支持构建多层次医疗保障体系。全面升级惠民保覆盖范围，将“三高共管”、CART-T、特械等目录外责任纳入惠民保，向慢病、癌症等弱势群体倾斜，让他们以极低价格、获得高质量健康管理及新疗法服务，上半年新增覆盖2300万人。瞄准百姓“看病难、看病贵”痛点，推出面向肺结节人群、老年人群的多款创新产品，老年险、慢病险、长护险业务同比增长17%。着力服务政府型大病保险、长护险，新增服务人群2720万人，兜牢民生保障底线。

做社会管理的共治者，助力国家治理体系现代化。持续完善巨灾模型研发，中国地震巨灾模型3.5版和中国台风巨灾模型2.3版，多项指标全面超越国际同类产品，打破了美国公司垄断地位，实现国产自主可控。依托科技赋能，在国内地震、台风巨灾保险八成试点项目担当首席再保人，支持政府应对重大灾害、平滑财政压力。为河南、山东等省市提供灾害民生再保险保障，新增保障覆盖4000万人；应对广东部分地市强降雨灾害，预计分担赔付6000余万元，有效保障民生、增强社会韧性。创新工程质量潜在缺陷保证保险(IDI)业务，累计承保上海、北京等地1400余个、1.4亿平米的工程项目，助力政府化解住宅建筑质量纠纷、建设和谐社会。

勇当中国企业走出去的“保护伞”，助力建设“一带一路”。中再集团在新加坡、香港设立机构，在伦敦收购桥社集团，搭建了遍及136个国家地区的专业保险服务网络，为“一带一路”沿线全域中国海外利益提供稳定可靠的风险保障，上半年为40余家企业在一带一路沿线超过20个国家地区的业务发展，提供工程险、货运险等全面风险解决方案，提供风险保障476亿元，并创新落地知识产权海外侵权责任保险和中国企业海外单项工程职业责任保险。同时作为“一带一路”共保体管理机构，上半年保障18个“一带一路”项目资产规模近80亿元人民币，为中国企业安心走出去撑起“防护伞”。

中再集团时刻牢记服务国家战略是国有金融企业的政治责任，坚决扛起再保险国家队大旗，始终秉持“分散社会风险、护航美好生活”的初心使命，积极主动融入和服务国家发展大局，当好再保险业“头雁”，以更高政治站位、更实工作举措，充分发挥再保险保障的经济“减震器”和社会“稳定器”作用。

(责编：曹淼、李源)

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