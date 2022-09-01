原标题：航天科工“气象侦察兵”首次亮相服贸会

8月31日，2022年中国国际贸易服务交易会在北京开幕。中国航天科工二院23所气象产品首次参展，在气象与全球服务贸易展中，展示了防灾减灾和民航民生领域的最新技术成果和综合解决方案。

近年来，极端天气频繁出现，快速的气象信息探测有益于为防灾减灾提供数据支持。相比常规多普勒天气雷达扫描一周要6分钟，23所X波段相控阵天气雷达只需要1分半钟就可以完成一次扫描，能更快速捕捉到天气要素的变化。同时，雷达相控阵天线像蜻蜓复眼般高精度观测气象要素，任何细小的快速变化都逃不过它的观测。这款产品主要用于降水观测，可实现对龙卷、冰雹、雷暴等灾害性天气实时监测，为防灾减灾提供数据支持。

7月以来，四川多个地区发生伏旱，为缓解高温和旱情，气象部门抓住有利天气条件及时开展人工影响天气增雨作业。降雨离不开对云的情况的观测，毫米波测云雷达是目前实现云精细化探测的最有效装备。2007年23所研制了国内第一部双偏振测云雷达，通过分析云的含水量、空间位置、移动速度等，帮助进行云、雨、雪等天气过程的综合探测分析，对低云、降雪、雾等低能见度天气实时监测，提供预警，并对人工影响天气提供有效数据。

在此基础上研制的毫米波测云雷达系列产品在国内市场的占有率达到40%。2022年北京冬奥会，测云雷达就进行降雪等低能见度天气监测，为赛事气象保障提供数据服务。

展会现场，蘑菇一样造型的毫米波测云仪引起了观众围观，上海世博站和南极科学考察船都用到了这款产品。它可以垂直探测高度15公里范围内的云量、云状信息，对天气频发的重点区域进行气象灾害警戒监测，对局部地区的对流天气进行高分辨率、高精度的实时监测和早期预警，为人工增雨作业提供准确的气象信息。

气候变化不仅对百姓生活影响巨大，对各个行业也带来一系列蝴蝶效应。

气候变化造成空气升温、密度下降，飞机起飞距离延长，机场终端的航空气象服务因此遇到挑战。为了应对航空危险天气对机场安全运行造成的影响，23所用沙盘展示了针对民用航空机场的安全预警解决方案，这是国内第一个高精度、高时空分辨率等机场风场探测系统，针对不同气象要素形成综合探测数据。

该系统包括地面自动观测系统、风廓线雷达、激光测风雷达、天气雷达等产品。通过这些设备在机场开展协同观测，可实现对低空风切变、低能见度、强对流天气的实时检测和预警，提升机场应对复杂天气的能力。这些产品或系统已在北京大兴机场等22个民航机场取得应用。（陈佳佳 付毅飞）

(责编：赵竹青、陈键)

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